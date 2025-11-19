Marina Otero es torna "responsable" per parlar d'amor, migracions i Palestina
La creadora argentina torna a Temporada Alta amb "Ayoub", una proposta allunyada de l'arriscada trilogia d'espectacles que havia presentat al festival fins ara
Després de l'esbojarrada trilogia Recordar para vivir -Love me, Fuck me i Kill me-, la creadora argentina Marina Otero torna aquest dissabte al festival Temporada Alta amb Ayoub, un espectacle, assegura, en què s'ha tornat "responsable" per parlar de la immigració, la situació a Palestina i l'amor.
L'argentina, que ha presentat al certamen gironí les seves tres arriscades propostes precedents, en què partia d'experiències molt personals relacionades amb la salut mental, recala de nou al festival amb l'estrena a Catalunya d'una creació en què passa, diu, de "víctima" a "victimària", perquè és conscient de la "perspectiva de privilegi" que té a l'hora de parlar dels nous temes que vol abordar.
Establerta a Madrid, Otero diu que ha posat ordre a la seva vida i això l'ha fet conscient de tot el que no havia vist amb anterioritat, com ara la guerra a l'Orient Mitjà. "Feia temps que volia sortir del narcisisme, però em qüestionava si podia parlar del dolor dels altres", diu.
"Aquesta peça parla d'això i em situa en un lloc de responsabilitat, potser perquè ara tinc un privilegi que abans no tenia. Abans estava en la urgència, en la desesperació", ha afegit.
La sala La Planeta de Girona acollirà dues funcions d'Ayoub, una peça que neix després d'un viatge real al Marroc. Allà Marina Otero pretenia casar-se amb algú per facilitar-li els papers per accedir a Europa "a canvi de material per una obra que parlés d'una dona desesperada per la soledat", un projecte que la va dur a establir una relació d'amor amb un home i a destapar una "mirada colonial" que no sabia que tenia.
Habituada a fer servir l'humor en els seus espectacles, assegura que la seva posició ara és "més complicada" perquè "costa més riure's dels altres que d'un mateix". I, més, diu, quan a la situació d'una "argentina europeïtzada" buscant l'amor al Marroc s'hi barreja Palestina.
El que sí que manté, però, és la dansa, barrejada amb la conferència teatralitzada, les projeccions de fotografies i vídeos reals i la intervenció en escena de l'actor Ibrahim Ibnou Goush.
Un centenar de programadors
L'estrena d'Ayoub s'emmarca dins de la setmana que Temporada Alta dedica als professionals del sector, l'antiga Setmana de Programadors, ara batejada com a Big Bang. Hi participaran 106 professionals de 12 països -xifra "pràcticament de rècord, perquè abans de la pandèmia teníem entre 90 i 100 professionals", explica el director del certamen, Narcís Puig- i veuran una desena d'espectacles en quatre dies, signats per artistes com Angélica Liddell, Lorena Nogal o Miet Warlop.
