El Museu del Cinema de Girona reivindica en una exposició el paper i les actuacions "memorables" dels actors secundaris

La mostra 'En segon pla' recull fotografies, bona part autografiades, d'intèrprets de la col·lecció Vicenç Arroyo

L'exposició sobre actors i actrius secundaris al Museu del Cinema de Girona.

L'exposició sobre actors i actrius secundaris al Museu del Cinema de Girona. / Marina López (ACN)

Girona

Secundaris del cinema clàssic, antagonistes, intèrprets que han arrabassat el protagonisme als actors principals o habituals de repartiment que han triomfat a la televisió. El Museu del Cinema de Girona inaugura l'exposició 'En segon pla. Actors i actrius secundaris de la història del cinema' que recull fotografies, bona part autografiades, de la col·lecció Vicenç Arroyo. El director del Museu, Jordi Pons, ha assenyalat que l'exposició tanca una trilogia que va començar amb 'Actors icònics' i va continuar amb 'Actrius icòniques'. La mostra es divideix en cinc blocs i un és per a "l'art de brillar en pocs minuts" i està dedicat als actors i actrius que han guanyat un Oscar per aparicions breus en pantalla.

