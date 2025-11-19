El nou disc de Joan Dausà es titularà 'Immortals' i veurà la llum la primavera del 2026
El cantant farà una gira amb deu concerts, inspirats en els directes del Palau Sant Jordi i del Palau de Vistalegre
El nou disc del cantant Joan Dausà es titularà Immortals i es presentarà amb deu únics concerts. Dausà ho ha anunciat aquest dimecres a través d'un vídeo que ha publicat a les seves xarxes socials, on apareix ballant una 'haka', que és una dansa ritual maori. El cantant presentarà l'àlbum amb una gira de deu únics concerts que s’anunciaran i es posaran a la venda aquest dimecres a les 19.00 h. Dausà ha explicat que la gira Immortals s'inspira en els concerts que va oferir al Palau Sant Jordi i al Palau de Vistalegre de Madrid. El nou treball discogràfic, el cinquè de la seva carrera, veurà la llum la primavera del 2026.
La gira de presentació d’aquest nou disc es durà a terme amb deu únics concerts i comptaran amb "una posada en escena a nivell tècnic i visual a l’alçada de les grans ocasions". El 2024 va assolir el repte d’omplir en un mateix any el Palau Sant Jordi, i el Palau de Vistalegre de Madrid.
Dausà ha assenyalat que al Palau Sant Jordi i al Palau de Vistalegre de Madrid van poder fer "uns espectacles bestials" que no s'havien pogut permetre mai a nivell de recursos. Ha assegurat que ara el repte ara és poder implementar aquella energia i aquell mateix tipus d'espectacle en tota una gira per Catalunya.
El cantant ha explicat que l'esforç ha estat buscar llocs especials i concrets per dur a terme el concert que tenen al cap, reproduint sobretot aquella energia "tan bonica i especial" que van viure al Sant Jordi i a Vistalegre. "Serà una gira que intentarem que cada concert sigui únic i que la gent el recordi per sempre".
