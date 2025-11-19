Oques Grasses: del Pont de Pedra a omplir quatre estadis Olímpic
Els osonencs han aconseguit situar-se entre els grans noms de la música en català en pràcticament sis anys. A les comarques gironines ha deixat la seva empremta amb concerts memorables, com el de les escales de la Catedral el 2021 i la recent estrena del nou escenari de l’Acústica de Figueres, que va acollir 15.000 persones.
El 28 d’octubre de l’any 2016, un Oques Grasses encara no tant conegut va tocar dins la programació de les Fires de Sant Narcís de Girona. Era la primera nit de la festa, i compartia escenari amb el grup Animal, que aquell any debutava amb el seu primer disc. Els osonencs portaven de gira el seu disc You Poni, publicat el març del mateix any i on exhibien les cançons divertides i plenes de metàfores a què acostuma a parlar el grup, com Amiga de ningú, Cara de cul o Plora i riu.
El grup anava fent, i la publicació del seu següent disc, Fans del sol l’any 2019, el grup va aconseguir els seus primers èxits gràcies a cançons com In The Night, Serem Ocells o Sta Guai. Aquell mateix any, van inaugurar el Festival Strenes i van omplir el Pont de Pedra de Girona i els voltants en un multitudinari concert que va reunir més de 8.000 persones. No va ser el seu únic pas pel festival gironí, sinó que el 2 de maig de 2021 van fer-se amb el l’espectacle més emblemàtic: les escales de la Catedral de Girona. I ho van fer, a més amb un doble concert que va esgotar entrades. L’any passat també hi van passar, en aquest cas al Palau de Fires, per presentar el que serà el seu últim disc, Fruit del deliri (2024).
Aquest mateix any, el 30 d’agost, Oques Grasses va encetar (i omplir) el nou escenari de grans dimensions del Festival Acústica, on van tocar davant de 15.000 persones amb les entrades, un cop més, exhaurides.
Sis anys després d’aquell llunyà concert al teulat de l’oficina de turisme de Girona i davant d’aquells 8.000 espectadors, ara Oques Grasses actuarà davant de 220.000 persones en els quatre concerts programats el 5, 7, 9 i 10 d’octubre del 2026 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
Un codi personal
La banda osonenca s’ha forjat una carrera amb un codi personal propi que barreja «risc» i «originalitat», lluny de la «superficialitat global». Així ho veuen els tres codirectors del segell discogràfic que els porta, Halley Records, que veu en el grup un «talent intransferible» a base «d’alegria i profunditat emocional». Pel professor de la UPF Àlex Valverde, el lligam amb els seguidors i el FOMO han fet la resta. Les xifres els avalen: una de les seves cançons més populars, Sort de tu, supera l’any i mig al top 100 d’Spotify, tot un rècord per a una cançó en català.
Halley Records neix fa una dècada de la mà de tres professionals del sector de la música que volien un nou model de discogràfica de caràcter més independent per als artistes que ja acompanyaven com a mànagers i responsables de premsa. Amb una feina d’orfebreria feta sovint a l’ombra, són una de les claus de l’èxit dels Oques Grasses.
Els tres codirectors de segell discogràfic, Maria Blay, Ixent Sampietro -també responsable d’Èxits Management- i Marc Isern, s’expliquen el fenomen d’Oques Grasses per la «veritat del seu art, la profunditat de les seves lletres i la valentia compartida entre l’artista i l’equip que l’acompanya». «No hi ha record sense emoció i les emocions són el fort d’Oques Grasses. És molt difícil que la persona que senti les seves cançons no s’hi quedi enganxada», expressen. Van fitxar els Oques Grasses pel seu «talent intransferible» i la seva «autenticitat i singularitat». «També molta connexió amb la idiosincràsia cultural Mediterrània, que al cap i a la fi és la nostra: alegria, aire lliure i profunditat emocional», reflexionen els tres directors. Insisteixen que, des de llavors, el seu «èxit» ha estat «acumulatiu». Una carrera de fons gràcies, d’una banda, als «bons fonaments» i, de l’altra, al fet que el grup ha crescut amb el seu públic, també en nombre. En un context d’irrupció de la «hiper oferta i el soroll constant», diverses generacions de persones han tingut la necessitat de «tornar a connectar amb el que de debò els importa» perquè parla d’un mateix, i ho han trobat amb els Oques Grasses, asseguren.
L’investigador Àlex Valverde indica que les xarxes socials han impactat de forma clara a la indústria musical, amb tendències com produir fragments més curts que es puguin viralitzar, presentar nova música amb directes o publicacions, o a fer tots els anuncis a través de les xarxes socials.
