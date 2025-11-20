B1n0, Merina Gris, St.Frances, FlexFab i Los Manises a l'Incívic
La quarta edició del festival del Centre Cívic de Porqueres se celebra aquest dissabte
B1n0, Merina Gris, St.Frances, FlexFab i Los Manises protagonitzaran la quarta edició de l'Incívic de Porqueres aquest dissabte. El Centre Cívic de Porqueres es tornarà a transformar en una sala de concerts per la cita, impulsada ara farà quatre anys per un grup de joves del Pla de l'Estany que buscaven dur a la comarca propostes musicals que habitualment s'han d'anar a veure a Barcelona.
Enguany repetirà el trio emmascarat de Sant Sebastià, Merina Gris, que ja van formar part de la primera edició. Els bascos estaran acompanyats pels bisbalencs B1n0, l'artista queer anglo-espanyola St. Frances amb el seu àlbum de debut, els valencians Los Manises i FlexFab, amb una barreja de hip-hop, electrònica, bass music i música experimental.
L'Incívic començarà a les set de la tarda i s'allargarà fins a les dues de la matinada.
El preu de les entrades és de 25 euros.
