B1n0, Merina Gris, St.Frances, FlexFab i Los Manises a l'Incívic

La quarta edició del festival del Centre Cívic de Porqueres se celebra aquest dissabte

El trio Merina Gris, en una imatge promocional.

Alba Carmona

Alba Carmona

Porqueres

B1n0, Merina Gris, St.Frances, FlexFab i Los Manises protagonitzaran la quarta edició de l'Incívic de Porqueres aquest dissabte. El Centre Cívic de Porqueres es tornarà a transformar en una sala de concerts per la cita, impulsada ara farà quatre anys per un grup de joves del Pla de l'Estany que buscaven dur a la comarca propostes musicals que habitualment s'han d'anar a veure a Barcelona.

Enguany repetirà el trio emmascarat de Sant Sebastià, Merina Gris, que ja van formar part de la primera edició. Els bascos estaran acompanyats pels bisbalencs B1n0, l'artista queer anglo-espanyola St. Frances amb el seu àlbum de debut, els valencians Los Manises i FlexFab, amb una barreja de hip-hop, electrònica, bass music i música experimental.

L'Incívic començarà a les set de la tarda i s'allargarà fins a les dues de la matinada.

El preu de les entrades és de 25 euros.

