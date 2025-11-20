La Fúmiga actuarà al fòrum romà d'Empúries dins del festival Portalblau en la gira de comiat
Els organitzadors posen a la venda les entrades pel concert previst pel 7 d'agost
El festival Portalblau que es fa a l'Escala ha anunciat aquest dijous el primer avançament de la programació per a l'estiu vinent. Es tracta de l'actuació que farà la banda valenciana La Fúmiga, que l'any vinent farà una gira de comiat dels escenaris. El concert es farà dins del recinte arqueològic del fòrum romà d'Empúries la nit del 7 d'agost. Abans dels valencians, el festival ha programat l'actuació de Naina com a telonera. El Portalblau ja ha posat a la venda les entrades per aquest concert amb un preu de 36 euros per cada localitat. La visita de La Fúmiga a l'Escala se suma a les actuacions de la banda ja anunciades al Festival Strenes de Girona o al Canet Rock.
Després de tretze anys de carrera musical, més de 500 concerts, 2 discs d'or i més de 150 milions de reproduccions a Spotify, La Fúmiga és un dels fenòmens musicals amb més pes del panorama català. Un fenomen que té data de caducitat després que ells mateixos anunciessin el comiat dels escenaris amb una gira titulada 'L'últim abraç'.
A l'estiu faran parada a l'Escala per fer una de les últimes actuacions i per això el festival Portalblau ha reservat un dels escenaris més especials que té per aquesta banda. Es tracta del fòrum romà d'Empúries, un escenari localitzat enmig del complex arquitectònic.
Minuts abans de la banda valenciana, el festival ha programat l'actuació de Naina en el mateix escenari. Es tracta d'una de les artistes emergents més destacades del País Valencià. Té només 19 anys i la cantant d'Algemesí presentarà el seu EP de debut, 'Atrevida', una proposta electrònica amb lletres que giren al voltant de les emocions. A més, l'artista també presentarà algun dels temes que formaran part del primer disc d'estudi, que publicarà al llarg del 2026.
