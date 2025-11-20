Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un llibre recorda els protagonistes de l’exili gironí a Mèxic

«Diccionari dels gironins de Mèxic» recull 242 biografies, continuant i ampliant el «Segundo Diccionario de los Catalanes de México»

Un sopar d'exiliats gironins a Mèxic celebrat al restaurant Préndez, cap al 1945.

Un sopar d'exiliats gironins a Mèxic celebrat al restaurant Préndez, cap al 1945. / Arxiu Orfeó Català de Mèxic

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

Un llibre recull 242 biografies de l’exili gironí a Mèxic: d’Enric Adroher, mestre normalista, pedagog i polític de Girona a la portbouenca Filomena Xirau, que va arribar a Amèrica l’any 1942 a bord del Nyassa, un dels transatlàntics contractats per traslladar refugiats a ultramar. Diccionari dels gironins de Mèxic, editat per la Cambra de Comerç de Girona, selecciona, actualitza i tradueix el Segundo diccionario de los catalanes de México, una recerca històrica de Gemma Domènech, Salomó Marqués, José Maria Murià i Angélica Peregrina que es va endur el premi Crítica Serra d’Or l’any 2022.

L’edició a cura d’Eduard Caballé i Colom centra la mirada en els gironins que es van exiliar al país centreamericà l’any 1939 i que allà van formar una comunitat diversa i activa que va construir xarxes de suport i es va implicar en el seu país d’acollida. Militants polítics i treballadors qualificats, com ara metges, advocats o arquitectes, però també treballadors manuals i oficis populars com per exemple paletes, mecànics o agricultors, que es van establir a l’altra banda de l’Atlàntic per construir-hi una nova vida després de la guerra civil.

El Sinaia, que el 39 va dur exiliats catalans a Mèxic, en una postal antiga.

El Sinaia, que el 39 va dur exiliats catalans a Mèxic, en una postal antiga. / DdG

Aquest nou diccionari, que es nodreix del Segundo diccionario de los catalanes de México i l’amplia, a partir de noves fonts i estudis, amb altres noms, reivindica els vincles culturals, emocionals i econòmics de les comarques gironines amb Mèxic a partir dels seus protagonistes.

El volum, a més, para especial atenció a les dones, que tot i no ser sempre visibles, van tenir un paper important en la petjada que la comunitat catalana ha deixat a Amèrica.

L’edició inclou un pròleg dels quatre autors del Segundo diccionario, que celebren la continuació de la seva recerca per part de Caballé, doctor en Història i investigador a l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, i confien, alhora, que sigui un punt de partida per a noves investigacions sobre el llegat català a Mèxic.

Diccionari dels gironins de Mèxic s'ha presentat aquesta tarda a Girona i, segons detalla el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, al prefaci, també tindrà una versió castellana a Mèxic, que es presentarà a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara.

