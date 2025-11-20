Pablo Alborán, primer artista confirmat per a la 19a edició del festival Sons del Món de Roses
Serà l'únic concert que oferirà el cantant l'estiu vinent a Catalunya
Pablo Alborán, un dels grans cantants del moment, és el primer artista confirmat per a la 19a edició del festival Sons del Món de Roses. El concert tindrà lloc el 25 de juliol a la Ciutadella i serà l'única oportunitat per veure'l a l'escenari a Catalunya l'estiu vinent. Alborán ha dissenyat una gira per a espais amb més aforament i arriba a Roses brindant als seus fans l'oportunitat de veure'l amb més proximitat i exclusivitat, però amb el mateix desplegament tècnic i visual que es podrà veure a espais com el Palau Sant Jordi o el Movistar Arena. A Sons del Món, el músic oferirà un repertori que unificarà la passió i emoció dels seus grans clàssics amb el so més madur de les cançons del nou disc que acaba de publicar, 'KM0'.
Primera incògnita desvetllada del Sons del Món 2026. El festival ha anunciat aquest dijous que Pablo Alborán és el primer artista confirmat per a la 19 a edició i que actuarà a la Ciutadella de Roses el 25 de juliol. Les entrades es posen a la venda aquest divendres a les dotze del migdia.
La gira d'Alborán, pensada per espais més multitudinaris, oferirà a Roses una oportunitat única de veure'l amb més proximitat i exclusivitat. Després d'un silenci discogràfic de tres anys, el cantant torna amb el seu setè disc amb un punt d'inflexió en el so de la seva carrera. A l'escenari, desplegarà els seus grans èxits i les cançons del seu nou treball, que porta per títol 'KM0'.
Pablo Alborán és un dels solistes més prolífics i destacats del panorama espanyol des del seu debut el 2010 amb la cançó 'Solamente tú'. Al llarg de catorze anys de carrera, ha rebut 24 nominacions als Latin Grammy, ha recollit vuit premis a LOS40 Music Awards i sis al Festival Viña Mar, entre altres reconeixements.
