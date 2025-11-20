El Recòndit, millor festival de petit format als premis ARC
L’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya reconeix una cita que ha dut noms de primer nivell als pobles més petits del Pla de l'Estany
A.C.
El festival Recòndit, la cita que porta una programació musical de primer nivell als pobles més petits del Pla de l'Estany, ha estat reconegut per l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) amb el Premi a Millor Programació de Festival o Cicle de Concerts de Petit Format.
Seguint la línia de les edicions celebrades fins ara, el Recòndit va vestir aquest 2025 una proposta eclèctica i variada, que s’obria a diferents públics i combinava veus consolidades del panorama musical amb propostes emergents i en creixement. Així, van passar pels pobles petits del Pla de l’Estany noms com Miki Núñez, Blaumut, Rita Payés, Clara Peya o la Companyia Elèctrica Dharma, però també propostes com Henrio, Roko Banana, Ernest Prana o Juls. A més, la programació també va apostar per propostes referents de l’escena espanyola difícils de sentir a Catalunya com són Pedro Guerra, Depedro i Amparanoia.
El Recòndit va tancar la cinquena edició amb una xifra rècord de públic i consolidat com un festival de referència al Pla de l’Estany. 7.500 espectadors van passar per la vintena de concerts que va oferir el festival a Camós, Crespià, Esponellà, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls. La xifra suposava un increment del 60% respecte el 2024, amb diversos concerts que van penjar el cartell d’entrades exhaurides i un 80% d’ocupació als concerts de pagament.
Els premiats dels ARC
Els Premis ARC 2025 de la indústria musical del directe van coronar dimecres a la nit Svetlana com a millor artista emergent de l'any, en la gala celebrada al Teatre Tarragona. La 23a edició del certamen va lliurar fins a una dotzena de guardons, entre els quals també han destacat els de millor gira per a Judit Neddermann & Pau Figueres i millor gira d'artista o grup d'autoria pròpia, per a Lia Kali. La indústria també va destacar les festes de Santa Tecla de Tarragona com a millor programació de festa major, mentre que Nando Cruz va ser premiat com a millor periodista musical.
El de millor gira d'artista per a públic familiar se'l va endur Xiula, mentre que la Orquestra Saturno va guanyar el de millor gira d'orquestra o grup de ball. La millor gira internacional va ser per a Juantxo Skalari & La Rude Band, i Piratas Rumbversions va obtenir el de millor gira de grup de versions.
Pel que fa als festivals, el de millor programació de festival de mitjà i gran format va ser per al Festival Empremtes, de Barcelona i la millor programació de sala de concerts va ser la de la sala New Fizz, de Barcelona.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?