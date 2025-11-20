Xavier Albertí i Miguel Rellán porten a Lloret «El maestro Juan Martínez que estaba allí»
El teatre lloretenc acull aquest divendres l’adaptació escènica de la novel·la del periodista Manuel Chaves Nogales, estrenada l’any passat a Madrid
El director i dramaturg lloretenc Xavier Albertí porta aquest divendres a Lloret de Mar l’espectacle El maestro Juan Martínez que estaba allí, protagonitat per l’actor Miguel Rellán. El Teatre de Lloret, sempre sensible a les darreres propostes dels artistes locals, presenta demà al vespre l’adaptació de la novel·la del periodista i escriptor andalús Manuel Chaves Nogales que signa Albertí, una peça estrenada l’any passat al Teatro de la Abadía de Madrid i que actualment gira per tot l’Estat.
L’espectacle narra l’extraordinària història de Juan Martínez, un ballarí madrileny, i la seva companya Sole, els quals s’enfronten a uns anys convulsos entre la Primera Guerra Mundial i la Guerra Civil Russa, i ho fan amb valentia, enginy i art.
El muntatge, que combina elements del cabaret i del teatre al llarg de setanta minuts, transporta al públic al món dels cabarets i casinos de l’est d’Europa, des d’Istanbul fins a Kiev, en un context històric marcat per revolucions i conflictes. En aquests escenaris, Juan Martínez i Sole s’enfronten a la lluita per la supervivència, utilitzant el seu talent com artistes de varietats i el seu instint de superació per tal de superar desafiaments inimaginables.
