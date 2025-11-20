Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Xavier Albertí i Miguel Rellán porten a Lloret «El maestro Juan Martínez que estaba allí»

El teatre lloretenc acull aquest divendres l’adaptació escènica de la novel·la del periodista Manuel Chaves Nogales, estrenada l’any passat a Madrid

Albertí i Rellán, en una imatge promocional.

Albertí i Rellán, en una imatge promocional. / DdG

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

El director i dramaturg lloretenc Xavier Albertí porta aquest divendres a Lloret de Mar l’espectacle El maestro Juan Martínez que estaba allí, protagonitat per l’actor Miguel Rellán. El Teatre de Lloret, sempre sensible a les darreres propostes dels artistes locals, presenta demà al vespre l’adaptació de la novel·la del periodista i escriptor andalús Manuel Chaves Nogales que signa Albertí, una peça estrenada l’any passat al Teatro de la Abadía de Madrid i que actualment gira per tot l’Estat.

L’espectacle narra l’extraordinària història de Juan Martínez, un ballarí madrileny, i la seva companya Sole, els quals s’enfronten a uns anys convulsos entre la Primera Guerra Mundial i la Guerra Civil Russa, i ho fan amb valentia, enginy i art.

El muntatge, que combina elements del cabaret i del teatre al llarg de setanta minuts, transporta al públic al món dels cabarets i casinos de l’est d’Europa, des d’Istanbul fins a Kiev, en un context històric marcat per revolucions i conflictes. En aquests escenaris, Juan Martínez i Sole s’enfronten a la lluita per la supervivència, utilitzant el seu talent com artistes de varietats i el seu instint de superació per tal de superar desafiaments inimaginables.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
  2. La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
  3. La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
  4. La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
  5. L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
  6. Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
  7. Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
  8. Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?

L’Institut Jaume Vicens Vives guanya la Beca Girona Premi d’Europa amb el projecte “Avaluem”

L’Institut Jaume Vicens Vives guanya la Beca Girona Premi d’Europa amb el projecte “Avaluem”

Condemnen el fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets

Condemnen el fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La vinya i l'oli protagonitzen una nova jornada agroalimentària de Roses

La vinya i l'oli protagonitzen una nova jornada agroalimentària de Roses

Les exportacions gironines creixen un 8,3% al setembre i ja freguen els 6.400 milions en l'acumulat de l'any

Les exportacions gironines creixen un 8,3% al setembre i ja freguen els 6.400 milions en l'acumulat de l'any

La Fúmiga actuarà al fòrum romà d'Empúries dins del festival Portalblau en la gira de comiat

La Fúmiga actuarà al fòrum romà d'Empúries dins del festival Portalblau en la gira de comiat

Detenen dues persones per cultivar 1.828 plantes de marihuana a Tossa de Mar

Detenen dues persones per cultivar 1.828 plantes de marihuana a Tossa de Mar

Un agent financer adverteix els que tinguin una hipoteca per al 2026: "Alerta"

Un agent financer adverteix els que tinguin una hipoteca per al 2026: "Alerta"
Tracking Pixel Contents