'Balandrau, vent salvatge' arribarà als cinemes el 20 de febrer de 2026

Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez protagonitzen aquesta història d’amor, amistat i superació

Rodatge del film 'Balandrau, vent salvatge' .

Rodatge del film 'Balandrau, vent salvatge' . / Filmax

ACN

ACN

La pel·lícula 'Balandrau, vent salvatge', dirigida per Fernando Trullols, arribarà als cinemes el 20 de febrer de 2026. La pel·lícula inspirada en el succés que va tenir lloc fa 25 anys al Pirineu català, relata la història d’un grup de muntanyencs que van ser sorpresos per la pitjor tempesta de neu dels pirineus catalans i la gesta dels bombers per a rescatar-los. Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez protagonitzen aquesta història d’amor, amistat i superació. Completen el repartiment Edu Lloveras, Pep Ambrós, Francesc Garrido, Àgata Roca, Anna Moliner i Jan Buxaderas entre d’altres.

'Balandrau, vent salvatge', basada en el llibre ‘Tres nits de torb i un cap d’any’ de Jordi Cruz, i amb guió de Danielle Schleif ('Mediterráneo'), narra "una història real, humana i universal que va fer canviar els protocols d’actuació dels rescats de muntanya".

El 30 de desembre del 2000, un grup d’amics es disposen a ascendir el Balandrau. El sol acompanya als muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de forma imprevisible. Un vent salvatge, conegut com a torb desencadena la pitjor de les tempestes de la història dels Pirineus.

Rodatge

La pel·lícula s'ha rodat en espais naturals de la Vall de Boí, Camprodón i a les estacions d’esquí de Boí Taüll, Vallter 2000 i Port Ainé, les tres gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Per a recrear les seqüències més impactants s’ha comptat amb la col·laboració de bombers de la Generalitat, que inclou l’assessorament d’experts en rescats. Així mateix, la recreació de la tempesta ha comptat amb professionals del sector, sent "un dels rodatges de major complexitat tècnica del cinema català", han destacat en un comunicat.

'Balandrau, vent salvatge' és una producció de Lastor Media, Vilaüt Films, Goroka Contents, Balandrau Films AIE i 3Cat i compta amb la participació de Filmin, el suport de la Diputació de Girona, l’ICEC, de l’ICAA i de Audiovisual SGR i la col·laboració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (Bombers de la Generalitat de Catalunya i d’FGC Turisme, la divisió de Ferrocarrils que dirigeix sis estacions d’esquí i muntanya al Pirineu català. Filmax estrenarà la pel·lícula en cinemes i també s'encarregarà de les vendes internacionals.

