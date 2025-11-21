'Balandrau, vent salvatge' arribarà als cinemes el 20 de febrer de 2026
Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez protagonitzen aquesta història d’amor, amistat i superació
La pel·lícula 'Balandrau, vent salvatge', dirigida per Fernando Trullols, arribarà als cinemes el 20 de febrer de 2026. La pel·lícula inspirada en el succés que va tenir lloc fa 25 anys al Pirineu català, relata la història d’un grup de muntanyencs que van ser sorpresos per la pitjor tempesta de neu dels pirineus catalans i la gesta dels bombers per a rescatar-los. Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez protagonitzen aquesta història d’amor, amistat i superació. Completen el repartiment Edu Lloveras, Pep Ambrós, Francesc Garrido, Àgata Roca, Anna Moliner i Jan Buxaderas entre d’altres.
'Balandrau, vent salvatge', basada en el llibre ‘Tres nits de torb i un cap d’any’ de Jordi Cruz, i amb guió de Danielle Schleif ('Mediterráneo'), narra "una història real, humana i universal que va fer canviar els protocols d’actuació dels rescats de muntanya".
El 30 de desembre del 2000, un grup d’amics es disposen a ascendir el Balandrau. El sol acompanya als muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de forma imprevisible. Un vent salvatge, conegut com a torb desencadena la pitjor de les tempestes de la història dels Pirineus.
Rodatge
La pel·lícula s'ha rodat en espais naturals de la Vall de Boí, Camprodón i a les estacions d’esquí de Boí Taüll, Vallter 2000 i Port Ainé, les tres gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Per a recrear les seqüències més impactants s’ha comptat amb la col·laboració de bombers de la Generalitat, que inclou l’assessorament d’experts en rescats. Així mateix, la recreació de la tempesta ha comptat amb professionals del sector, sent "un dels rodatges de major complexitat tècnica del cinema català", han destacat en un comunicat.
'Balandrau, vent salvatge' és una producció de Lastor Media, Vilaüt Films, Goroka Contents, Balandrau Films AIE i 3Cat i compta amb la participació de Filmin, el suport de la Diputació de Girona, l’ICEC, de l’ICAA i de Audiovisual SGR i la col·laboració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (Bombers de la Generalitat de Catalunya i d’FGC Turisme, la divisió de Ferrocarrils que dirigeix sis estacions d’esquí i muntanya al Pirineu català. Filmax estrenarà la pel·lícula en cinemes i també s'encarregarà de les vendes internacionals.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda