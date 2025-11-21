Girona és la cinquena província amb més despesa per habitant en cinema
L'Anuari de l'SGAE certifica que, després d'uns anys de creixement, l'any passat va caure lleument la xifra d'espectadors (1,3 milions) i recaptació (8,8 milions) a la demarcació
L’any passat els gironins van anar menys als cinemes, tot i que van ser dels que més hi van anar si ho comparem amb la resta de províncies de l’Estat. Aquesta és una de les conclusions de l’Anuari de l’SGAE de les Arts Escèniques, musicals i audiovisuals amb dades de l’any passat que certifica una lleu caiguda d’espectadors i recaptació als cinemes de les comarques gironines. Tot plegat, després de diversos anys amb xifres a l’alça coincidint amb la recuperació de l’aturada total que va suposar la pandèmia del coronavirus.
Durant l’any passat, els divuit cinemes que hi ha repartits a les comarques gironines van superar un cop més el milió d’espectadors, amb 1.331.042 entrades venudes. Això es va traduir en 8.800.290 euros recaptats, que implica una despesa per habitant a l’any de 10,72 euros, una mica menys de dues entrades (el cost mitjà per entrada és de 6,61 euros). Són dades lleugerament més baixes que des de 2023, quan es van vendre 1.431.024 entrades amb una recaptació de 9.407.301 euros.
Les xifres de l’Anuari són clares: en termes generals, es va poc al cinema, pràcticament un sol cop l’any, i només a la província de Madrid la mitjana és de dos cops l’any. La pandèmia va imposar un canvi sobtat de tendència d’assistència als cinemes en un sector que ja duia anys de caiguda, però que des durant la dècada del 2010 havia començat a recuperar espectadors.
A Girona, els primers anys postpandèmia van aconseguir recuperar progressivament visitants, i el 2022 les sales gironines van arribar al milió d’espectadors, una xifra que han anat mantenint els últims anys. Aquell va ser, precisament, un any que va estar marcat pel tancament de l’Albèniz de Girona. Ho feia uns mesos després que el seu germà Albèniz Plaça patís el mateix destí. Actualment, la província té divuit cinemes i 72 pantalles, una xifra que es manté estable des del 2023. Pel que fa al volum de projeccions de pel·lícules, els gironins van fer 75.142 sessions, unes tres per pantalla i dia. Comparativament, han augmentat prop d’un 3% respecte de l’any 2023, quan se’n van fer 73.129. Pel que fa als grans complexos cinematogràfics, l’empresa gironina Ocine, que té presència a Girona, Blanes i Platja d’Aro, se situa en tercer lloc amb 27 complexos i 240 sales, les mateixes dades que l’any anterior.
Comparant les dades amb la resta de demarcacions catalanes, Girona va quedar molt a prop de Tarragona, on es van vendre 1.416.088 entrades i es van recaptar 9.106.702 euros. La província supera de llarg les dades de Lleida, que només va ser capaç de reunir 441.556 espectadors que van deixar una taquilla de 3.049.285 euros.
Catalunya és la segona comunitat amb més espectadors, concretament 13.186,136, essent gran part gràcies als cinemes de Barcelona, que van vendre 9.997.450 entrades. La xifra a Espanya és de 73.647.123 espectadors, una dada lleugerament inferior a la de l’any anterior i que encara queda lluny de la de 2019, quan va superar els 104.985 milions.
Les pel·lícules més vistes a Catalunya van ser Del revés 2, Deadpol y Lobezno, Gru 4. Mi villano favorito, Gladiator II, Vaiana 2 i Casa en Flames.
Subscriu-te per seguir llegint
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda