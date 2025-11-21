La mandíbula de Banyoles s’exposarà per primera vegada al públic al Museu Arqueològic que reobrirà "abans de Nadal"
La família Alsius, que l'ha custodiada des del 1886 quan es va descobrir, l’ha cedida al consistori
La mandíbula de Banyoles s'exposarà per primera vegada al públic al Museu Arqueològic de la ciutat, que reobrirà "abans de Nadal" després d’un període de remodelació, segons ha detallat l’alcalde, Miquel Noguer. La família Alsius, que va descobrir el fòssil l'any 1886 en una pedrera banyolina i l'ha conservat fins ara, ha decidit cedir-lo "a la ciutat de Banyoles". Noguer ha qualificat el gest "d'acte històric" i ha destacat que "ara era el moment", un cop enllestides les obres del museu i reforçades les mesures de seguretat. Tot plegat arriba mentre el fòssil continua sent objecte d'estudi per determinar si pertany a un neandertal o a un sàpiens, com apunta un estudi publicat el 2022.
