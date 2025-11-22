L’Auditori de Girona s’acosta a les escoles amb concerts pedagògics
Fins al pròxim juny s’han programat trobades amb artistes, conferències prèvies a recitals i visites a l’equipament
La iniciativa «Auditori Obert» que l'Auditori de Girona va engegar fa dos anys durà a terme conferències, concerts per a escoles i visites a l’equipament. Una de les activitats pedagògiques que ha iniciat és el cicle Concerts per a escolars, amb col·laboració de l’Ajuntament de Girona, i que pretén introduir els infants al món de la música en viu a través de recitals amb estils i gèneres musicals que van des de la música clàssica passant pel jazz i la música moderna. El cicle ja s’ha iniciat amb els recitals Concerto a tempo d’humore, i els pròxims seran El Pony Menut (18 de febrer), Juguem? (11 de març) o Versembrant (16 març).
La programació també compta amb conferències i converses amb artistes, que apropen les obres i processos creatius al públic, entre les quals Joan Miró Ametller, que el 13 de desembre farà una conferència prèvia d’El Messies Participatiu, i el periodista Pere Pons introduirà el mateix dia Chano Domínguez&GJP.
També s’han organitzat conferències prèvies a diversos recitals, com el de J. Brams, Sonates 2-3 F.A.E. pel 14 de març.
