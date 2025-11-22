Liddell commou els espectadors i provoca algun desmai al Teatre de Salt amb «Seppuku»
«Seppuku. El funeral de Mishima o el plaer de morir», ofert a les 5:45 del matí, va ser acomiadat amb aplaudiments davant d’un públic entregat
Bellesa, poesia i mort es barregen en un muntatge que inclou extraccions de sang a escena que van causar algunes desercions entre el públic
Marta Cervera
Alguns consideraran una bogeria aixecar-se de nit per assistir a l’estrena mundial del nou espectacle d’Angélica Liddell Seppuku. El funeral de Mishima o el plaer de morir. Però per als seus seguidors va valer la pena ser puntuals al Teatre de Salt a les 5:45 del matí per presenciar l’estrena mundial d’aquesta peça amb la qual Liddell, premiada sacerdotessa del teatre contemporani, ha culminat la seva trilogia sobre funerals. Després d’escenificar el seu propi funeral a Vudú i dedicar el segon a Ingmar Bergman, ha centrat la seva última proposta en Yukio Mishima (1925-1970), escriptor japonès que es va treure la vida als 45 anys, autor de novel·les, obres de teatre i assaig que també va fer incursions en el cinema, la música, el culturisme i les arts marcials.
“Estic al límit de l’efecte Stendhal, com si m’anés a desmaiar”, deia David, un barceloní de 32 anys que havia connectat amb l’espectacle. Ell i els seus amics havien sortit de festa tota la nit per encadenar amb l’espectacle del Temporada Alta i no haver de pagar hotel. A la sortida, ningú es penedia. “Ha estat meravellós. I m’ha encantat tot el que ha passat al teatre. L’art no és màrqueting, no és Rosalía. L’art travessa i provoca que algú es pugui desmaiar com hem vist”. Liddell, autora, actriu i directora dels seus espectacles, et remou per dins. Però, realment, calia veure l’obra a les 5:45 del matí? La sensació és que no, però ningú es penedia d’haver-se llevat d’hora per assistir a una experiència tan singular i potent com la seva creadora.
Vermell i blanc
En una escenografia d’estil japonès, dominada pel vermell de la sang i la puresa del blanc, Liddell va oficiar un espectacle que va concloure a les 7:45 coincidint amb l’hora de sortida del sol. Aquest és el moment triat pels samurais que es treien la vida amb honor, un suïcidi conegut amb el nom de seppuku o harakiri en japonès. Aquesta forma d’aniquilació va ser la que va triar Mishima el 25 de novembre de 1970. Precisament aquesta imatge poetitzada és la que obre un espectacle que sorprèn tant per la bellesa estètica com pel missatge. El ballarí Ichiro Sugae, de cabellera llarga, i l’actor Kazan Tachimoto van escenificar un seppuku sensual a la primera part mentre Liddell recordava una frase de Mishima: “Vull fer de la meva vida un poema”. La poesia va estar present durant tota la funció, a vegades amb paraules, altres amb imatges projectades o creades en viu mitjançant cossos nus o gairebé nus.
La mort i el suïcidi van planejar durant tot l’espectacle. Liddell va fantasiar amb el seu propi suïcidi mostrant-ne imatges: penjada a casa seva, completament nua i amb les calces baixades. La seva reivindicació d’una mort lliure va tenir moments de diferent intensitat al llarg de l’espectacle: alguns més sexuals, altres provocadors o suggeridors. Va ser impactant veure com Liddell, nua, es posava roba de persones que havien mort, algunes suïcidant-se. Amb la seva vestimenta posada, les anava recordant una a una, qui eren i com havien mort, abans de dedicar-los uns versos creats en el seu honor.
La música, a vegades, contribuïa a generar el clima. Van sonar des de bells passatges clàssics fins a pop i música japonesa. Les sensuals coreografies dels intèrprets japonesos es contraposen a la força de la paraula, combinant fragments de llibres de Mishima llegits en japonès i castellà, i una breu representació inspirada en el teatre Noh de Hagoromo (“La túnica de plomes”), un títol del segle XIV. La vida i la mort s’entrecreuaven en una escena on Liddell invocava la figura dels seus pares mitjançant el fum de les seves cendres en petits bols. En una escena, tant ella com Tachimoto es deixaven extreure sang a l’escena, amb la mala sort que a ell no li van trobar la vena a la primera i calgué punxar l’altre braç, i a ella no se li va tancar bé la ferida. La seva sang després s’utilitzava per pintar i finalment s’escampava sobre un drap blanc. Dos espectadors van haver de sortir de la sala alterats o marejats; altres gairebé, però van aguantar. Valia la pena quedar-se.
Sinceritat, bellesa, sensualitat i mort es van combinar en un discurs no exempt d’humor a la part final de la seva atrevida proposta, on, com si fos una metralleta, Liddell vomitava paraules invocant “el final de la vida” i “el deliri com a disciplina”. Mishima temia la decrepitud de la vellesa i estimava la bellesa; potser per això va sortir a escena des del cos musculat d’Alberto Alonso Martínez, campió d’halterofília, i més tard, a l’altar que va muntar amb una foto de Mishima i els seus llibres, van aparèixer diversos joves amb el tors nu i texans amb els quals es va posar a ballar. La vida i la mort estan connectades sempre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Un foc a la xemeneia del restaurant Normal dels germans Roca causa danys a l'altell i a la cuina
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- Mor Santi Reixach, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell de la Garrotxa
- Els plans més llaminers per aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica
- Aliança Catalana i els serveis secrets
- L'enderroc de l'edifici desocupat al carrer Tomàs Mieres de Girona, pendent d'un permís d'Adif