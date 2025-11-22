Llini: «No t’han d’agradar totes les cançons, has de connectar amb l’artista»
Oriol Llinàs debuta amb el seu primer disc, «Des del D1a», on treu de dins optimisme i orgull en una barreja d’estils urbans que ja ha acumulat més de 50.000 reproduccions
Oriol Llinàs, conegut com a Llini pels amics i nom que ha mantingut per donar-se a conèixer, ha publicat recentment el seu primer disc DES DEL D1A (U98 Music) amb l’inici de la seva carrera musical que ha arribat pràcticament al mateix moment que la seva majoria d’edat. Durant aquest any, el torderenc ha anat publicant a les plataformes algunes de les nou cançons que apareixen a l’àlbum, com ara Mammamia, Va bé o Ho aconseguiré, que l’han dut a fer les seves primeres actuacions en festes majors.
Les nou peces del disc són una barreja d’estils de gèneres trap, pop urbà i altres influències mediterrànies, acompanyades de lletres majoritàriament optimistes, enèrgiques i molt directes: «un somni milionari no és tenir diners/ Tenir diners fa milionari a qui no val res», assegura a Ho Aconseguiré. Aquesta és la cançó més fàcil que ha escrit perquè hi bolca, segons diu, un sentiment «pur» d’allò que vol transmetre i que traspua orgull pel que ha aconseguit: «parla de la superació de les pèrdues que vivim, i també de la gent que marxa de la teva vida per no confiar en tu i al revés, al final és una oda a l’orgull propi», subratlla. Un dels temes que més toca és l’amor, amb històries que de vegades són de desamor, perquè «hi ha d’haver de tot i has de connectar amb l’oient». Algunes de les lletres, precisament, han estat mesos aparcades fins que no s’han acabat de polir. D’altres que li van suposar una dificultat mínima, les va tenir llestes en una hora.
Els gèneres que toca, diu, no els utilitza amb cap objectiu estàtic: «sóc creatiu i puc tocar diverses tecles: quedar-se en un únic gènere no ens permetria arribar a més gent, hi ha gustos per tothom i la idea és trobar la clau: no t’han d’agradar totes les cançons, has de connectar amb l’artista».
Pel que fa a la producció, Llini ha treballat amb el lleidatà Zneaky (Malson, Del Revés o Mira) i Daax (Flashy Ice Cream, 31FAM), amb qui ha tingut molt bona sintonia.
La primera setmana després de la publicació del disc, que va tenir lloc l’11 d’aquest mes, ja va acumular més de 50 mil reproduccions. «És una rebuda brutal, millor del que m’esperava, em sembla una resposta del públic molt bona», valora.
Inicis i dificultats
Abans d’escriure cançons, va començar comprant altaveus i micròfons, i a familiaritzar-se amb programes de producció. Ja havia publicat música pròpia a través de les xarxes socials de manera autodidacta, i explica que el que més li ha costat és «fer entendre al sector que m’estava professionalitzant i que em consideressin un artista més». «Ara els que m’escoltaven des de l’inici s’ho han acabat de creure perquè he estat nominat als premis CAN40 2025. Aquí és quan ja comences a tenir una mica de reconeixement».
El guardó que engarà l’emissora d’Els 40 al Teatre Victòria de Barcelona el 2 de desembre també ha nominat altres noms emergents entre els quals Masvi &Kiddi i Cloe, artistes que han fet col·laboracions a l’àlbum del torderenc. Ho fa a les cançons La Original amb Cloe; i a Mammamia i a Va Bé amb Kiddi i Masvi. No són, però, les úniques col·laboracions, sinó que també ha cantat la cançó Costa Brava amb Riki Recto i Imagina’t amb Marina Freixas.
«No ens coneixíem de res, però la màgia de la música ens ha connectat i hem acabat essent amics», comenta el músic. L’experiència, assegura, ha estat «molt satisfactòria», perquè li ha fet créixer un sentiment de formar part d’un projecte compartit.
Ja fa temps que Llini feia música «per hobbie», no necessàriament en català. Des de fa un any, però, ha decidit engegar el seu projecte musical en la seva llengua materna: «m’hi sento més còmode, i què millor que potenciar el català i que no es perdi», expressa.
Tot i que encara no s’han fet públiques les primeres dates de la gira, Llini assegura que molt aviat «hi haurà moviment».
