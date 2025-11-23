El vicenconsolat d'Hondures a Girona acull la presentació del llibre "Itzayana"
L'obra permet als nens fer un viatge per diferents etapes del país centreamericà
El viceconsolat d'Hondures a Girona ha acollit la presentació del llibre Itzayana: Aventuras increíbles por Honduras, de l'escriptor del país centreamericà Jonatan Rodríguez. L'obra, dirigida als nens, suposa un viatge en el qual els protagonistes visiten èpoques clau d'Hondures com els pobles originaris, la civilització maia a Copán, l'arribada dels conqueridors, la resistència del cacic Lempira, la colònia, la independència, els ideals de Francisco Morazán i els reptes del segle XX.
Rodríguez va assegurar que ha escrit aquest llibre perquè "els nens que han sortit d'Hondures no perdin les seves arrels", i també amb la intenció "que els pares i mares el llegeixin amb els seus fills perquè cal fomentar el pensament crític des de la llar". En aquest sentit, per facilitar que els nens hondurenys llegeixin més, l'autor va apostar perquè "el Govern regularitzi lectures obligatòries, de la mateixa manera que els docents i els pares i mares han de fomentar que els nens s'interessin per la lectura".
Per la seva part, el vicecónsol d'Hondures a Girona, Carlos Emilio Flores, va destacar que el llibre "reflecteix la diversitat del nostre país i ens convida a reflexionar i a valorar la nostra cultura". L'acte va finalitzar amb l'actuació musical de Grupo Fénix OH.
