Contracorrent
Alejandro Sanz: «Estem en un país amb més censors que artistes»
El cantautor madrileny es reinventa amb una nova generació de productors en ¿Y ahora qué +?, el seu catorzè àlbum, que presentarà en el Metropolitano de Madrid el 20 de juny
Pedro del Corral
Rere la façana d’Alejandro Sanz s'amaga un home fràgil. La seva mirada el delata. Encara que continua sent el noi caut que va debutar amb Los chulos son pa' cuidarlos, les seves cançons parlen per ell. Fa 36 anys que es dosifica en elles fins que, avui, en el seu catorzè àlbum, ha decidit arrencar-se l'armadura per complet: en ¿Y ahora qué +? s'ha despullat i, sense pudor, amb plena confiança en si mateix, ha mostrat qui està darrere del nom que tant d'èxit li ha donat. "Tracto d'omplir espais amb bellesa", assegura. Parla de si mateix amb una poesia mai vista en ell: està, tal vegada, el temps ho dirà, en la seva etapa més lluminosa. I, clar, després d'una vida prioritzant la seva carrera professional, ara posa per davant el seu benestar emocional. Es nota.
Els problemes de salut mental que li van apartar dels escenaris en 2023 el van obligar a triar. I, malgrat els dubtes evidents, aquella aturada li ha regalat les millors lletres de la seva trajectòria. Per a il·luminar-les s'ha envoltat d'una nova generació de productors que, noi llest, bon ull, han aportat a la seva música un caire renovat. Així mateix, s'ha envoltat dels artistes més importants de l'escena llatina per a acabar de noquejar al públic: Shakira, Rels B, Carín León, Manuel Turizo i Emilia, entre altres. «Només amb ells ha sorgit la màgia, afegeix efervescent». Als 56 anys, amb 24 Grammys Llatins i els dos àlbums més venuts de la història d'Espanya, Más (1997) i El alma al aire (2000), ha aconseguit que els seus temes bateguin a l'uníson. La inspiració és la mateixa, però l'enfocament ha canviat. Potser, perquè avui respira sense cap pes sobre l'esquena.
Aquest àlbum arriba després d'un període de silenci discogràfic i una etapa personal complicada. Què va retornar-li la il·lusió?
La clau va ser envoltar-me de bons professionals. Va haver-hi bastants canvis en la meva carrera professional i, de sobte, vaig sentir les ganes de tornar a escriure. A més, vaig tenir a algú al meu costat que m'empenyia cap a l'estudi de gravació. Recordo que, quan vaig compondre Palmeras en el jardín, al costat d'Elena Rose i Spreadlof, vaig sentir que estava en el camí de nou.
Aquestes cançons han estat guaridores?
Totalment. L'entorn és important per a poder expressar-te tranquil·lament en termes musicals. Necessitava estar en el lloc adequat. Quan surto del meu ambient, dubto més del compte.
«Sentir-se mal també està bé», canta en Hoy no me siento bien. Li va costar arribar a aquesta conclusió?
Sí. Quan em van diagnosticar la depressió, no sabia el que tenia. Aquella absència completa d'emocions i sensacions era aterridora. En el moment en què li vaig posar nom, a més, fixa't, em vaig preocupar pel que els altres podien percebre. Vaig començar la teràpia i, a poc a poc, vaig anar millorant. Sempre he estat molt optimista.
Alguna vegada ha sofert la síndrome de l'impostor?
M'he sobreesforçat per a no defraudar a la gent. I aquest exercici extrem et pot enfonsar en un forat del qual és difícil sortir-ne. El treball et pot arribar a emmalaltir, això va ser el que em va passar a mi.
Què ha après sobre la salut mental que abans no coneixia?
No cal permetre's estar sol. La solitud triada és genial excepte quan tens problemes. En aquests casos, el millor és envoltar-te de la teva gent. Perquè, en cas contrari, corres el risc d'enfonsar-te més. Quan vaig compartir la meva situació a les xarxes socials no ho vaig fer amb aquesta comesa, però haig de reconèixer que em va ajudar.
Quines diferències troba entre l'Alejandro de ¿Y ahora qué? i l'Alejandro de Viviendo deprisa?
Ara estic més maco [Riures]. Sempre que escolto temes del passat, crec que em faltaven greus. I, creativament, necessitava temps. Adoro jugar amb la música, provar diferents estils. Si tens una paleta amb 200 colors, per què et quedaràs només amb dos? No obstant això, va ser un disc molt valent per a l'època. En aquells temps, a Espanya només funcionaven les bandes de pop. I nosaltres arribem amb un esquema diferent. Va tenir mèrit.
A Rimowa, diu: «Que no m'ensenyin el buit perquè salto. Per ser així vaig guanyar, però he perdut bastant». Què ha hagut de sacrificar per a ser Alejandro Sanz?
Vaig començar amb 21 i, per tant, vaig renunciar a la família i els amics del barri. Un dia, sense pensar-ho, quan portes un mes fora de casa, t'adones que no els has anomenat en setmanes. I t'entra la por. Llavors, reflexiones sobretot el que t'has perdut. Amb els meus fills també em passa. A vegades, retorno després d'una llarga gira i penso: qui són aquests senyors?
Quin lloc ocupa el silenci en la teva vida avui?
A vegades, m'agrada. I, en unes altres, el detesto. Cal triar molt bé quan usar-ho. Avui dia, per exemple, em regalo 10 minuts en despertar per a meditar. Ara bé, casa meva és sorollosa. Ens parlem a crits, sonen els plats.
Fent referència a Las guapas, qui són les dones de la seva vida?
Més que a l'atribut físic, em refereixo a una actitud. Són aquestes dones amb caràcter, que trepitgen fort. Aquelles que et matxuquen el cor, però que ho fan amb tant d'art que acaben fent-te gràcia. Tots tenim a les nostres guapas.
Quin valor dona als missatges que llança en les seves lletres?
Soc acurat, cada vegada més. Hem de ser conscients que, quan componem, ull, creguem un món de fantasia on tot el que imaginem té la nostra mirada. Hem d'aprendre a veure el present amb perspectiva.
Alguna vegada s'ha censurat?
No massa, encara que moltes coses han desaparegut de mi per una qüestió natural.
I l’han censurat?
Sí. Estem en un país amb més censors que artistes. M'ha passat en alguna festa de poble. A tots en general.
Repetir-se és un dels majors terrors als quals pot enfrontar-se un músic?
Sí. Per això, precisament, he decidit ajuntar-me amb altres compositors. El fonamental és que hi hagi connexió entre nosaltres. Si a Spreadlof, per exemple, no li hagués agradat Lope de Vega, no hauria comptat amb ell. Però li encanta i va sorgir la química.
Per què ells?
No ho sé. He conegut a molta gent en els últims anys i només amb ells va haver-hi màgia.
És l'únic espanyol nominat als Grammy 2026. Quan va començar, el mercat llatí no tenia tanta presència com ara. Què sent en veure que Rosalía i C. Tangana han obert les portes que vostè va començar a empènyer fa tres dècades?
Jo vaig estar en la creació dels Grammy Llatins. Quan va ocórrer l'11-S, van córrer el risc de desaparèixer. Tot l'esforç de la indústria va estar a punt d'ensorrar-se. Així que ens van cridar a diversos artistes per a organitzar-los en un bar de Los Angeles. Era essencial lliurar-los com fos perquè sobrevisquessin. Així que vam fer pinya i vam recollir els premis al costat d'una barra. A partir d'aquí, es van consolidar.
Què li ha semblat l'elepé de Rosalía?
M'ha fluixejat. Ha fet el que li ha donat la gana i això, d'un mode o un altre, obvi, fa que ho escoltis d'una altra manera. És importantíssim que un artista faci el que desitja sempre.
En un món esquitxat de guerres, crisis econòmiques, desigualtats, tensions polítiques... Quin paper juga la música?
És la que recorda al negacionista que el canvi climàtic existeix. I així amb qualsevol debat.
Segons va avançant una gira, la seva relació amb les cançons canvia?
Intento adaptar-les donant-los un extra. Si les cantés igual sempre, acabaria cremant-me. Així mateix, dono gran llibertat als músics perquè experimentin tot el que desitgin.
Si I ara què ¿Y ahora qué +? fos una fotografia, què veuríem?
Una finestra immensa amb un sol primaveral entrant i dues nebuloses xocant.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- Un gran Girona es deixa dos punts al camp del Betis (1-1)