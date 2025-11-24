Lletres
Cadaqués viu el naixement d’una nova editorial independent
Cosa Nova 17488 és el nom amb el qual s’ha batejat aquest projecte dirigit per Veronica Botelho, psicòloga nascuda al Brasil, que viu a Cadaqués i que es declara una enamorada de la llengua catalana
Cristina Vilà Bartis
Veronica Botelho tenia un somni guardat al calaix des de feia una dècada: editar. Aquest anhel, a més, tenia una motivació primigènia: impulsar un festival internacional literari a Cadaqués, poble on viu, que «interaccioni la literatura catalana amb la d’altres llocs». L’empenyia el convenciment que «un turisme literari, molt més respectuós, pot fer un canvi en aquest turisme massificat» que pateix el poble els últims anys. Amb aquesta voluntat, neix l’editorial independent Cosa Nova 17488, que serà el cor que organitzarà el festival l’any 2027, i que aquest cap de setmana s’ha presentat als cadaquesencs en un acte públic a la Societat l’Amistat de Cadaqués que ha anat acompanyat d’un taller d’escriptura, a càrrec de l’escriptora Ester Enrich Coma, coordinadora de l’editorial, i dos passis de microteatre.
Veronica Botelho admet que aquesta aventura, que pren com a símbol la mítica Rosa dels Vents, té quelcom «de bogeria» per part seva, però que ho fa «amb esperança». Ella es remet a les paraules del gran humanista Umberto Eco per descriure’s: «Soc una optimista realista».
Botelho explica que s’han volgut emmirallar amb altres festivals literaris amb tradició que es fan al Brasil, com el FLIP de Paraty o l’Óbidos a Portugal. La idea és portar autors d’aquí i internacionals, però que hagin publicat en català. Aquests festivals que prenen de referència i amb els quals ja tenen contactes, han tingut resultats molt positius generant canvis en el territori.
Contes i dues traduccions
«A Cadaqués, hi ha turisme que arriba en barca i s’hi està dues hores, es fan les fotos i marxen. El poble queda totalment envaït i els que hi vivim, a l’estiu, no el podem gaudir i ens retrobem quan arriba l’hivern», explica. L’editorial, com també farà el festival, tindrà com a premissa que «la cultura catalana dialogui amb el món». Així, l’objectiu és editar, traduir i publicar llibres originals en català, portuguès i italià i a la inversa. Botelho recorda que el radi d’acció és molt ampli, ja que, per exemple, es parla portuguès a deu països.
La idea és «buscar la literatura que aquí no arriba tant i que pot interessar». Per aquest 2026 ja tenen tancats els cinc primers volums que publicaran en català. El primer, que apareixerà el març, serà Cartografia de l’estrany, una antologia de contes «entre el surrealisme i l’oníric» d’escriptors i escriptores en llengua catalana, alguns consagrats, altres novells. Iniciar l’aventura publicant relats curts, un gènere que s’edita poc a la literatura catalana, és, en part, una declaració d’intencions de l’editorial. A més, la idea és repetir l’experiència cada any.
A aquesta antologia se li sumaran dues traduccions al català: Cara pace, una història d’amor i abandonament, de l’escriptora i traductora italiana Lisa Ginzburg, neta de Natalia Ginzburg, figura del Novencento, i la novel·la de terror Puro, de l’escriptora brasilera Nara Vidal, ja traduïda a l’anglès i francès, que aborda temes com l’eugenèsia, el racisme i l’exclusió social.
Finalment, pel segon semestre de l’any, publicaran el llibre infantil Els drets humans explicats als nens i un de poemes d’una autora brasilera. Ja l’any següent tenen previst publicar, al portuguès i l’italià, el llibre de contes Pells, de la coordinadora editorial de Cosa Nova, l’escriptora i professora d’escriptura a l’Ateneu Barcelonès, Ester Enrich Coma, 15è premi 7 Lletres. A banda d’ella, a l’equip també se sumarà, per produir el festival, Txell Roda Fàbregas; així com traductors i col·laboradors freelance que «creuen en el projecte i tenen coratge, motivació i aquell punt d’optimisme realista».
Veronica Botelho s’ha alegrat davant la bona predisposició dels escriptors davant del projecte, tanta que, fins i tot, estan cedint els drets de traducció al català gratuïtament. «Això encara ens motiva més» en un temps que l’ús del català va a la baixa.
«És trist veure les xifres entre els joves, el català té tota una cultura i una història darrere, a més de ser una llengua amb paraules tan boniques com xiuxiuejar, maduixa, mateix....cap altra llengua té unes paraules tan sonores per dir aquestes coses», reflexiona.
A banda de les publicacions ja anunciades, l’editorial també vol impulsar al llarg de l’any residències creatives, un concurs literari obert a tothom, també un per a joves de 12 a 16 anys i tallers, «propostes que sempre posaran la literatura al centre», admet la directora editorial.
