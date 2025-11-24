Love of Lesbian, 31 FAM i La M.O.D.A. s'afegeixen al cartell de l'Ítaca Sant Joan a l'Estartit
També hi actuaran artistes ja anunciats com Sidonie, Remei de Ca la Fresca, Carlos Ares o Dan Peralbo i el Comboi
Love of Lesbian, 31 FAM i La M.O.D.A. s'afegeixen al cartell de l'Ítaca Sant Joan a l'Estartit del 2026. El festival empordanès continua desplegant els artistes que passaran per la platja Gran els dies 19, 20 i 23 de juny. Fins ara, s'havien anunciat les actuacions de Sidonie, Cupido, Hoonine, Remei de Ca la Fresca, Dan Peralbo i el Comboi, Carlos Ares i Barry B. Love of Lesbian sortirà a l'escenari el divendres 19 en l'únic concert que faran a les comarques gironines. La M.O.D.A. presentarà el seu últim àlbum, 'San Felices', el dissabte 20. I els sabadellencs 31 FAM debutaran a l'Ítaca durant la revetlla. Les entrades i abonaments ja es poden adquirir a la pàgina web del festival.
El Festival ÍTACA continua desgranant el cartell de la seva edició 2026 amb la incorporació de tres caps de cartell: Love of Lesbian (19 de juny), La M.O.D.A. (20 de juny) i 31 FAM (23 de juny). Els organitzadors destaquen que són tres propostes de gran format que "confirmen l’aposta pel talent estatal i el gran públic en el marc privilegiat de la platja Gran de l’Estartit".
Aquests artistes se sumen a noms ja anunciats com Sidonie, Carlos Ares, Barry B, Cupido, Dan Peralbo i el Comboi, Remei de Ca la Fresca i Hoonine.
Love of Lesbian encapçalarà la nit del divendres 19 de juny, en l’únic concert a les comarques gironines del 2026 i un dels pocs que faran a Catalunya. Compartiran jornada amb Sidonie, Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Ca la Fresca, "en una combinació que promet una vetllada intergeneracional i vibrant", segons el festival.
El dissabte 20 de juny serà el torn de La M.O.D.A. ('La Maravillosa Orquesta del Alcohol'). El septet presentarà 'San Felices', el seu últim treball en l'únic concert que faran a les comarques gironines durant la gira del 2026. Compartiran escenari amb Carlos Ares i Hoonine.
Els 31 FAM s'afegiran al cartell de la revetlla, que ja compta amb artistes com Barry B i Cupido. Els sabadellencs debutaran a l'Ítaca amb el seu sisè disc, 'R31', un treball conceptual i autoeditat.
Amb aquest nou avançament, el festival "referma l'aposta per propostes emergents i escèniques amb caràcter, en una programació que combina experiència col·lectiva, qualitat artística i entorns privilegiats".
Les entrades i abonaments ja estan a la venda i es poden comprar a la web oficial del festival.
