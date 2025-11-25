Banyoles inaugurarà el Museu Arqueològic Comarcal el 12 de desembre
L'Ajuntament engega una campanya titulada 'La mare que em va parir' per promocionar la reobertura
El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles reobrirà les portes el 12 de desembre després de quatre anys d'obres de remodelació. A més, s'estrenarà la museografia que s'ha fet de nou aprofitant la reforma integral de l'equipament. L'acte institucional de reobertura serà a les cinc de la tarda i es farà una visita guiada pel museu. L'endemà, dissabte 13, es farà un acte obert a tota la ciutadania i fins al 4 de gener hi haurà les portes obertes perquè tothom pugui veure el nou museu. Aprofitant la reobertura, el consistori ha fet la campanya 'La mare que em va parir' on mostra la figura de dues dones (una neandertal i una sàpiens) que s'han reconstruït a mida real i que formen part del relat expositiu.
La campanya promocional és visualment potent i mostra les dues dones que s'han reconstruït a mida real en el nou museu i que seran les protagonistes del relat expositiu. Les dues dones són les primeres habitants del territori i simbolitzen l'origen de la humanitat i volen mostrar una visió del nou museu integradora, diversa i contemporània.
Amb el format, el museu vol generar la curiositat i interpel·lar nous públics per atraure'ls al museu. Al mateix temps, es reivindica el caràcter viu i proper de l'arqueologia. A més, la campanya també busca l'orgull dels banyolins pels orígens prehistòrics del municipi.
El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles ha estat tancat durant quatre anys per fer una reforma integral de tot l'equipament i construir una nova nau que permetrà adaptar-se a les necessitats i donar més espai a l'equipament. Aprofitant la reforma integral de tot l'equipament, el consistori també ha renovat la museografia del museu per adaptar-lo a la societat actual.
Ara, la reobertura es farà de forma oficial el 12 de desembre amb una inauguració institucional a les cinc de la tarda. El dissabte 13 es farà una segona inauguració però oberta a tota la ciutadania. A més, el museu farà jornades de portes obertes fins al 4 de gener per tal de facilitar l'entrada a tots aquells qui ho vulguin.
