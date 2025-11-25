Gian Marco Griffi, Julio Llamazares i Míriam Cano, entre els primers confirmats al Mot
La programació, que estarà dedicada a l'exploració del viatge literari, també inclou els escriptors Oriol Canosa, Irene Pujadas, Núria Perpinyà, Joan Benesiu i Antoni Martí Monterde
Gian Marco Griffi, autor de l'exitós Ferrocarrils de Mèxic (La Segona Perifèria, 2025) que ha venut més de seixanta mil exemplars a Itàlia i amb traducció al francès, alemany i català, és un dels primers convidats confirmats de l'edició de 2026 del Mot. El festival literari se celebrarà a Girona i Olot del 19 al 20 de març sota el lema "Me'n vaig. El viatge en la literatura", on els autors convidats s'endinsaran en diversos punts de vista del viatge, inclosos els simbòlics i els que sorgeixen de la recerca o d'un descobriment.
El festival també ha avançat els noms d'altres autors com Míriam Cano, Julio Llamazares, Oriol Canosa, Irene Pujadas, Núria Perpinyà, Joan Benesiu i Antoni Martí Monterde. La programació abordarà les maneres de viatjar, incloent-hi les visions metafòriques com els viatges al passat com a exercici de reparació o els viatges poètics. "En qualsevol viatge marxes d'un lloc conegut per anar a un altre que en principi és incert, estrany", explica la comissària Eva Vàzquez. "Els autors convidats tractaran diversos d'aquests aspectes, no tots, perquè 'viatge' és una de les paraules que té més usos simbòlics", diu.
El Mot se celebrarà del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona.
