El Museu de la Garrotxa incorpora una obra sobre un xiprer de gran format d'Àlex Nogué
Les quatre peces van ser fetes amb dibuix a llapis entre el 2008 i el 2009
L'obra Xiprer d'Àlex Nogué s'ha incorporat al fons del Museu de la Garrotxa dins la convocatòria d'aquest anydel Departament de Cultura per l'adquisició d'obres. Feta entre el 2008 i el 2009, està formada per quatre peces de grans dimensions fetes a llapis i sintetitza, segons l'Ajuntament d'Olot, la trajectòria artística del garrotxí. A més, assegura que "s'hi fa palès el domini de l'ofici, el dibuix, i la seva aplicació com a eina conceptual".
Nogué va néixer el 1953 als Hostalets d'en Bas i ha dedicat la seva trajectòria artística i acadèmica a l'estudi de les representacions del paisatge, essent els arbres l'element més representatiu de les seves obres. Xiprer ja va formar part de l'exposició Dibuixar un arbre del Museu dins una selecció dels seus dibuixos i obres. També s'ha mostrat a altres ciutats de Catalunya, entre les quals la Galerie-K, la Galeria Esther Montoriol i el Museu Marítim de Barcelona; o el Centre Cultural La Mercè de Girona. A banda, ha estat dins el Programa d'Artistes Internacionals de Helsinki i a Dinamarca.
