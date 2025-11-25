Oriol Pla guanya el premi a millor actor als International Emmy Awards per la sèrie 'Yo, adicto'
Oriol Pla guanya el premi a millor actor als International Emmy Awards per la sèrie 'Yo, adicto'
L'actor Oriol Pla (Barcelona, 1993) ha guanyat el premi a millor actor als International Emmy Awards pel paper a la sèrie 'Yo, adicto', que s'han atorgat a Nova York. Pla és el protagonista de la ficció autobiogràfica de sis capítols de Disney+ basada en el llibre de Javier Giner. Es tracta d'una història de superació real de Giner que explica com amb 30 anys va ingressar voluntàriament en un centre de desintoxicació incapaç de gestionar l'angoixa i el patiment. Un altre guardó català ha estat per la directora del documental de Netflix '#SeAcabó: Diario de las campeonas', dirigit per la catalana Joanna Pardos i que aborda el cas de Luis Rubiales, s'ha endut el premi en la categoria de documentals esportius.
