Palafrugell s'omplirà de cineastes amb la 3a mostra de curtmetratges

El certamen inclou obres d'autors ja consolidats juntament amb altres noms del cinema amateur regional i local

Un fotograma del curtmetratge &quot;Aquesta nit no surto&quot; de Francesca Trian, i que es podrà veure a la mostra de Palafrugell.

Un fotograma del curtmetratge "Aquesta nit no surto" de Francesca Trian, i que es podrà veure a la mostra de Palafrugell. / Cedida

Redacció

Redacció

Palafrugell

La Mostra de Curtmetratges de Palafrugell arriba a la seva tercera edició durant els dies 28, 29 i 30 de novembre. En aquesta edició es projectaran 27 curtmetratges on 40 cineastes projectaran obres tant de ficció, documental, experimental o animació. Samuel Nacar (Premi World Press Photo 2024), Meri Collazos (Nominada a 17 Premis Gaudí), Pau Coll, Marta Sureda, Félix Pérez-Hita, Sílvia Subirós o Florencia Aliberti són alguns dels cineastes que es projectaran durant la mostra, entre els quals n’hi ha de professionals i d’altres de cinema amateur regional i local. També es visitaran clàssics del cinema amateur com Francesca Trian, dels anys 30, o Anna Miquel Andreu, pionera del cinema d’animació a Catalunya.

Finalment, dins la secció oficial de noves realitzadores, aquest any la Mostra s’internacionalitza amb obres com Cidade Flutuante, del brasiler André Velarde, Una Nosa, de la palafrugellenca Abril Martí, Una casa és una casa de Mateo Baselga o Atàvic d'Albert Blay.

En el total de les seves edicions s'han projectat clàssics com Tomàs Mallol, Joaquim Puigvert o Josep Puig i Josep M. Vives en l'àmbit local. I s'han exhibit cineastes contemporànies com el col·lectiu Dostopos (Ariadna Ribas i Ana Pfaff), Cordelia Alegre o Marta Vergonyós i Helena Oller en l'àmbit local.

TEMES

