Sasha Denisova imagina un futur judici contra Putin i el seu entorn a l'espectacle 'The Hague'

L'obra es podrà veure el 29 de novembre al Teatre Municipal de Girona en el marc del festival Temporada Alta

Una imatge de 'The Hague'

Una imatge de 'The Hague' / Temporada Alta / Boriana Pandova

Eli Don / ACN

Eli Don / ACN

Barcelona

L’autora ucraïnesa Sasha Denisova presenta aquest pròxim dissabte 29 de novembre al Teatre Municipal de Girona ‘The Hague’, una obra on imagina un futur judici contra el president Vladímir Putin i el seu entorn. La proposta, capitanejada i traduïda pel director búlgar Galin Stoev, entrellaça elements reals de la realitat política i ideològica de la Federació Russa amb fragments de relats documentals de guerra i tragèdies familiars per construir una narrativa no lineal que retrata la guerra a través del món emocional d’una nena. Denisova explica que va escriure l’obra el primer any de la guerra amb l’objectiu de mostrar al públic europeu qui hi ha al costat de Putin. “Volia que coneguessin amb quina gent estem tractant”, insisteix.

