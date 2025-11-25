Sasha Denisova imagina un futur judici contra Putin i el seu entorn a l'espectacle 'The Hague'
L'obra es podrà veure el 29 de novembre al Teatre Municipal de Girona en el marc del festival Temporada Alta
L’autora ucraïnesa Sasha Denisova presenta aquest pròxim dissabte 29 de novembre al Teatre Municipal de Girona ‘The Hague’, una obra on imagina un futur judici contra el president Vladímir Putin i el seu entorn. La proposta, capitanejada i traduïda pel director búlgar Galin Stoev, entrellaça elements reals de la realitat política i ideològica de la Federació Russa amb fragments de relats documentals de guerra i tragèdies familiars per construir una narrativa no lineal que retrata la guerra a través del món emocional d’una nena. Denisova explica que va escriure l’obra el primer any de la guerra amb l’objectiu de mostrar al públic europeu qui hi ha al costat de Putin. “Volia que coneguessin amb quina gent estem tractant”, insisteix.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica