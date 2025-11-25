Sis artistes representaran un Combinat de Circ a Girona i Bescanó amb una explosió de disciplines
Els artistes presentaran una peça única formada per diverses arts, entre les quals les acrobàcies, la suspensió capilar i els patins
El Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona ha anunciat el 1r Combinat de Circ, que sota la direcció de Gina Vila Bruch, inclourà sis artistes de diverses disciplines que uniran, barrejaran i reinventaran els seus universos per donar forma a una peça única.
Després d’uns dies de treball, els artistes presentaran els resultats del procés creatiu en dues funcions, el 20 de desembre a les 20.30 h al Teatre de Bescanó i el 4 de gener a les 18 h al Teatre Municipal de Girona. Els artistes que hi participaran són Ona Vives Pérez i Laia Gómez Iglesias (jocs icaris); Dídac Gilabert (diàbolo i música); Lola Carandell Widmer (acrobàcia); You Mouzzou Bensar (cintes aèries); i Laura Soler Zamora (suspensió capil·lar i patins).
