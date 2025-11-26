Marthaler torna a Temporada Alta amb una comèdia sobre la comunicació
Salt acull l’estrena a l’Estat de «Le Sommet», un muntatge amb sis personatges tancats en un refugi de muntanya que intenten entendre’s
El director suís Christoph Marthaler recala de nou al festival Temporada Alta amb Le Sommet, una comèdia absurda sobre la incomunicació i els intents d’entesa col·lectiva. El Canal de Salt acull divendres i dissabte l’estrena a l’Estat d’un muntatge que transcorre en un refugi de muntanya, on arriben sis persones que parlen diferents llengües i intenten entendre’s, una situació en què alguns crítics han volgut llegir una paròdia d’Europa.
Un dels actors de referència del director, l’escocès Graham F. Valentine, i l’ajudant de direcció Giulia Rumasuglia asseguren que serà el públic qui extraurà la seva pròpia lectura del que se li planteja, perquè amb Marthaler «mai hi ha ínies definides», però sí que detallen que els personatges se submergeixen en «les profunditats abismals del no-res, un terreny en què els polítics se senten molt còmodes» mentre parlen en francès, alemany, italià i anglès.
Sense voler donar gaires més pistes, Valentine explica que arrenca amb un grup de persones que van apareixent i aparentment ningú sap quis són els altres i simulen que aquesta trobada inusual no els afecta. Alguns dels personatges arriben més equipats que altres, una persona arriba amb una motxilla amb tota mena d’accessoris adjunts o una altra porta un bastó. «Durant el transcurs de l’espectacle, t’imaginaries que ens coneixem millor, però aquesta és una de les preguntes que el públic ha de respondre per si mateix», diu.
De fet, el joc entre la situació dels personatges i la política ve des del mateix títol, perquè Le Sommet fa referència alhora al «cim» d’una muntanya i a una «cimera de governants».
El director de Temporada Alta, Narcís Puig, celebra el retorn d'un dels artistes més fidels al festival, «un dels grans directors que ha marcat el teatre de finals del segle XX i principis del XXI», amb un segell surrealista molt particular.
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica