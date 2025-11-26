La Marfà impulsa el retorn d'Astrio i l'aliança de Judit Neddermann amb la GIO
Durant el 2025, el Centre de Creació Musical de Girona apadrina dinou artistes i formacions, com ara L'arannà, Filomena, Terrae o Amaia Miranda
Els nous projectes d'Astrio, L'arannà i la col·laboració de la GIO Symphonia amb Judit Neddermann per celebrar els seus deu anys de carrera són alguns dels treballs que impulsa La Marfà aquest any. Durant el 2025, el Centre de Creació Musical de Girona apadrina dinou artistes i formacions, a través dels seus programes de suport a la creació, que abasten des de l’escena amateur fins a la professional. Filomena, Terrae o Amaia Miranda són alguns dels músics que també reben suport de La Marfà aquest curs, ja sigui en forma d’acompanyament artístic, de coproducció d’espectacles o residències internacionals.
A través del programa d’acompanyament, La Marfà i la Casa de la Música del Gironès ofereixen mentoratge i suport en la contractació de serveis professionals a músics gironins en vies de professionalitzar-se. Després d’acompanyar artistes com La Ludwig Band, Remei de Ca la Fresca o Les Anxovetes, aquesta temporada, La Marfà dona suport a la rapera i activista Masta Quba, la cantant Genni Knows i la flautista Neus Plana Turu, que aprofundeix en la seva recerca al voltant del flamenc des d’una perspectiva contemporània iniciada amb el disc 12.12.
El programa de coproduccions ofereix als artistes acompanyament i finançament a l’hora de portar a l’escenari un nou disc, projecte o espectacle i és el resultat de la col·laboració entre el centre gironí i festivals, fires, equipaments o productores, com la Fira Mediterrània de Manresa o l’Auditori de Girona.
Enguany van des del retorn d'Astrio, Latin Lovers, a l'estrena de Filomena amb un espectacle que acosta la música tradicional a les famílies, passant per Durruti, t’estimo, una òpera-rock de La Companyia Les Solidàries per explicar la vida de Buenaventura Durruti, o una aliança entre la cantant Judit Neddermann i la GIO Symphonia.
La recerca de L'arannà al voltant del cant redoblat de les Pitiüses (Turmarí); una creació musical en què la menorquina Anna Ferrer relliga el passat de la seva família com a forners i la seva vocació musical (Pa), la renovació de la tradició ebrenca de Terrae (Nostre gra) o el disc Cada vez que te veo lo entiendo d'Amaia Miranda són els altres projectes coproduïts per l'equipament gironí.
Projectes internacionals
De cara a la internacionalització dels artistes catalans, La Marfà també compta amb un programa de residències internacionals per impulsar projectes que suposin la col·laboració entre músics de diversos països. Els projectes seleccionats són Unity, una trobada del bateria Guillem Arnedo i el pianista hongarès Mátyás Bartha; Alma Trio, liderat per Carola Ortiz i els músics del sud de l’Índia Vishnu R i Charu Hariharan i Tres oferiments/Three offerings, la col·laboració entre la violagambista i violoncel·lista barroca Mireia Peñalver i el compositor britànic Eden Lonsdale.
En el marc del Ganta, un programa de residències creuades entre Girona i Perpinyà, Terrabastall, projecte del músic Dídac Cubarsí, hi presenta Remot Fons Ignot amb la participació de la creadora perpinyanesa Hope4Grace (Emilie Gadave).
Amb les ajudes a primers enregistraments fonogràfics, destinades a formacions gironines que inicien la seva trajectòria i no tenen cap treball discogràfic editat, La Marfà també va de bracet amb la Casa de la Música del Gironès. Aquest any van destinades al duet Floresta i a La Müs.
Finalment, la Girona Jazz Project Big Band continua essent l’orquestra resident de La Marfà.
