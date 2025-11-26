Música Antiga recupera l’obra del compositor Tomàs Milans a Girona
El concert anual de l’entitat, que des de fa un quart de segle treballa les partitures de l’arxiu de la catedral, se celebrarà aquest diumenge a l’Auditori de la Mercè
Música Antiga de Girona reviurà la música del mestre de capella de la catedral Tomàs Milans en el seu tradicional concert anual. El recital, aquest diumenge (19.00) a l’Auditori de la Mercè, recuperarà les composicions de Milans, austriacista de convicció, que es va traslladar a Girona l’any 1714, després de la caiguda de Barcelona, on havia arribat a dirigir l’única capella de música que hi havia aleshores a Catalunya, la del Palau de la Comtessa.
L’entitat, que des de fa un quart de segle rescata composicions de l’arxiu de la catedral de Girona, s’acosta aquest cop a un compositor que a Girona va patir les misèries de la postguerra, però també va trobar una llibertat musical per compondre que probablement no tenia a la capital catalana.
«Tomàs Milans viu el pas dels Àustries als Borbons i es nota que és un home entre dues èpoques, la seva obra té moments brillants i altres molt descurats», assegura el president de Música Antiga de Girona, Jaume Pinyol, sobre un compositor «popular en els textos i erudit en el llenguatge musical».
«La seva música mostra un compositor amatent a les novetats arribades des de la Cort de Viena quan el pretendent austriacista va establir la seva cort a Barcelona, fet que es nota amb la multiplicació dels instruments de corda, els contrastos de veus molt elaborats, els singulars i llargs melismes que apareixen en les seves obres», explica Pinyol.
En total s’interpretaran una dotzena d’obres, totes de partitures originals que actualment custodia la Biblioteca de Catalunya, però que provenen de l’arxiu de la catedral. La majoria de les lletres són en castellà i llatí, tot i que una de les cançons inclou paraules berbers.
El recital serà dirigit per Marc Díaz, que també va tocar l’orgue positiu. Albert Bosch tocarà el llaüt barroc i Daniel Regincós el violoncel i les veus aniran a càrrec de les sopranos Laia Frigolé i Lorena Díaz, el contratenor Hugo Bolívar i el tenor David Hernández. A l’equip d’intèrprets habituals de Música Antiga de Girona s’hi sumarà Laura Puerto, a l’arpa barroca catalana.
Com és habitual, el concert s’enregistrarà per editar-ne un disc l’any vinent. El recital anirà precedit d’una conferència explicativa (18.00). Les entrades, a 15 euros, es poden comprar per avançat a la plataforma Entrápolis o bé a taquilla.
