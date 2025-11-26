Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roden a Tossa una sèrie per a mitjans catòlics de tot el món

La Vila Vella ha estat l’escenari de la docusèrie «Seeking beauty» per a la plataforma EWTN+

Un moment del rodatge a Tossa.

Un moment del rodatge a Tossa. / Ajuntament de Tossa de Mar

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

La Vila Vella de Tossa de Mar ha estat escenari del rodatge de la docuserie americana Seeking beauty with David Henrie, que s’emetrà a la plataforma EWTN+, la xarxa més gran de mitjans catòlics del món. Produïda per Heritage of Beauty LLC, la sèrie presentada per l’actor i director nord-americà David Henrie convida els espectadors a una peregrinació immersiva per monuments històrics, art sagrat i tradicions culturals que celebren la intersecció entre fe, bellesa i vida quotidiana.

La segona temporada de Seeking beauty, que s’estrenarà el 8 de desembre de 2026, recorre indrets de Catalunya, País Basc, Galícia, Toledo, Madrid i Andalusia.

Durant la jornada de rodatge a Tossa, l’equip de rodatgede la producció va centrar-se en la Vila Vella. La filmació també va incloure moments gastronòmics i culturals, com una paella compartida amb els influencers Quique Mira i María, que inspiren a la seva generació a redescobrir la fe.

El rodatge ha estat gestionat per la Tossa Film Office.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents