Roden a Tossa una sèrie per a mitjans catòlics de tot el món
La Vila Vella ha estat l’escenari de la docusèrie «Seeking beauty» per a la plataforma EWTN+
La Vila Vella de Tossa de Mar ha estat escenari del rodatge de la docuserie americana Seeking beauty with David Henrie, que s’emetrà a la plataforma EWTN+, la xarxa més gran de mitjans catòlics del món. Produïda per Heritage of Beauty LLC, la sèrie presentada per l’actor i director nord-americà David Henrie convida els espectadors a una peregrinació immersiva per monuments històrics, art sagrat i tradicions culturals que celebren la intersecció entre fe, bellesa i vida quotidiana.
La segona temporada de Seeking beauty, que s’estrenarà el 8 de desembre de 2026, recorre indrets de Catalunya, País Basc, Galícia, Toledo, Madrid i Andalusia.
Durant la jornada de rodatge a Tossa, l’equip de rodatgede la producció va centrar-se en la Vila Vella. La filmació també va incloure moments gastronòmics i culturals, com una paella compartida amb els influencers Quique Mira i María, que inspiren a la seva generació a redescobrir la fe.
El rodatge ha estat gestionat per la Tossa Film Office.
