Francesc Cassú: «A la SCCC, Cap Roig se’ns continua resistint, seria la cirereta»
El director de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya desgrana els trets principals de l’espectacle «Mare Mundi» que l’orquestra estrenarà el divendres a l’Auditori de Girona
Després d’un any de descans, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) torna amb un nou espectacle, que aquest any dedica al mar. En una triple estrena que tindrà lloc des de demà fins diumenge a l’Auditori de Girona, Mare Mundi reviurà sons d’havanera, reggae, pop, surf rock o bandes sonores de cinema i teatre dins un timbal de gèneres ben diferents però amb el mar com a denominador comú.
«Hem tingut present el tema climàtic a l’hora de decidir la temàtica d’aquest any, veníem d’una sequera important i la idea marítima i aquàtica que ens representava ens donava molta expectativa de música molt diversa», explica el director i arranjador de la formació, Francesc Cassú.
Amb una formació integrada per una seixantena de músics que sumen la rica paleta de la corda d’una orquestra simfònica habitual i els instruments d’una cobla, una de les feines més importants és la d’arranjar les peces seleccionades (enguany s’ha partit d’una preselecció de 200 i s’ha acabat conformant un programa d’una cinquantena de cançons). El mateix Cassú juntament amb Adrià Barbosa s’han encarregat d’aquesta tasca. «La idea fundacional de la Simfònica era la de substituir els elements de fusta i vent tradicionals pels de la cobla, amb les diferències que això suposa, i per això vam decidir que els arranjadors havien de ser especialistes en la matèria, tenien un paper transcendental per saber combinar l’aigua amb l’oli», subscriu el director, que també està al capdavant de la cobla La Principal de la Bisbal. Entre el repertori que es podrà sentir tres als concerts hi ha La gavina, Surfin’USA, Beyond the sea, Viatge a Ítaca, Vestida de nit, Zorba el grec, No women no cry i peces del musical de Dagoll Dagom Mar i Cel. Aquest any, els artistes convidats participants són Beth, Joan Garrido, Mariona Escoda, el grup Arjau, Samanta i la cinquantena de membres de la Polifònica de Puig-reig. Alguns, com Arjau i Samantha, s’estrenen aquest any, mentre que Beth o Mariona Escoda ja hi han participat en altres ocasions. El director d’aquest projecte, sorgit de la Fundació Metalquímia, destaca el «bonic ventall d’accents catalans que tenim aquest any i que ha sigut una casualitat», ja que hi ha representació de Mallorca, València i de diversos racons de Catalunya.
Un dels blocs més destacats del programa del 13è espectacle de la formació és l’homenatge al músic i vocalista Josep Bastons (1927-2023), fundador del grup d’havaneres de Palafrugell Peix Fregit. L’Arjau i la polifònica de Puig-reig interpretaran tres cèlebres peces compostes per Bastons: Tamariu, Mariner de terra endins i Lola la tavernera. «Era un deute que teníem pendent, en Josep era un amic entranyable de l’orquestra i li devíem», afirma Cassú.
Escenaris emblemàtics
El programa ja va ser enregistrat el juliol per convertir-lo en disc. Això, subratlla, els suposa «un avantatge perquè arribem als concerts amb un bon coneixement del repertori, només és qüestió de posar-ho en escena, preparar-ho i sonoritzar-ho bé i crear un bon joc visual i de llums».
Més enllà dels tres concerts que la Simfònica farà aquest cap de setmana a l’Auditori, també han actuat en escenaris emblemàtics, entre els quals l’Auditori de Barcelona, el Palau de la Música Catalana i el Festival Vallviva, on han repetit. De cara a l’any vinent, tenen més concerts contractats al Palau de la Música i a l’Auditori Barceloní, i Cassú assegura que «hem obert portes cap a llocs on no se’ns havia sentit i hem sortit de la zona de confort per donar a conèixer noves sonoritats». Amb tot, assegura que «encara hi ha festivals que se’ns resisteixen, com Cap Roig, seria la cirereta», conclou.
