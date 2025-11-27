José Sacristán, Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Arànega, al Teatre de Salt el 2026
S'hi veuran una trentena de propostes de gener a juny, entre elles dues produccions argentines
José Sacristán, Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Arànega seran alguns dels noms destacats de la nova temporada del Teatre de Salt. De gener a juny, l'equipament acollirà una trentena de propostes, entre teatre, música, dansa i propostes familiars, amb especial atenció cap al teatre llatinoamericà, ja que a més de les últimes produccions catalanes d'autors que ja són com de la família, com Gabriel Calderón i Nelson Valente, s'hi veuran dues propostes més amb repartiment argentí, entre elles La omisión de la família Coleman de Claudio Tolcachir.
Entre els grans noms de l’escena que passaran pel Teatre de Salt aquesta temporada, destaquen Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Arànega, que protagonitzen El fills. Dirigida per David Selvas, l’obra de Lucy Kirkwood planteja un drama sobre el deute generacional, la responsabilitat ètica i el món que deixarem a les noves generacions.
L'actor José Sacristán posarà veu a textos autobiogràfics de Fernando Fernán Gómez a El hijo de la cómica, un homenatge a l’actor i director a partir d'El tiempo amarillo, les seves memòries.
Pel que fa al teatre llatinoamericà, estarà representat per Gabriel Calderón, que presentarà la comèdia Ai! La misèria ens farà feliços protagonitzada per Pere Arquillué, Laura Conejero, Joan Carreras i Daniela Brown; Claudio Tolcachir, que recupera el seu èxit més popular, La omisión de la família Coleman, amb repartiment argentí; Nelson Valente, que dirigirà Joel Joan en una adaptació d’Oncle Vània de Txèkhov en un format monòleg i els argentins Alfonso Barón i Luciano Rossa, que després del seu pas pel festival Temporada Alta l'any passat, tornen a Salt amb la barreja de dansa, humor i sensualitat d’Un poyo rojo.
A més, el Teatre de Salt recupera El principi d’Arquimedes, un dels èxits internacionals de Josep Maria Miró, en la nova versió dirigida per Leonardo V. Granados protagonitzada per Marc Tarrida Aribau i Eric Balbàs.
El venedor de fum, un espectacle de Joan Font, ànima de Comediants, creat a quatre mans amb Piti Español; L’enterrador, un monòleg sobre la memòria històrica protagonitzat per Pepe Zapata i Vientos del pueblo, l’homenatge de Pep Tosar al poeta Miguel Hernández, es podran veure també a l’equipament saltenc.
Al maig, Salt acollirà l’estrena de La meitat de l’ànima, un thriller basat en la novel·la de Carme Riera, interpretat per Mercè Aránega i Antonia Jaume i dirigit per Magda Puyo.També s'estrenarà El Club Còmic V.I.P., una vetllada d'stand-up organitzada per la Fundació Cultural El Foment.
I és que l'humor tindrà un pes destacat al cartell, amb espectacles com Un sogre de lloguer, de Joan Pera; Loop, de Ramon Madaula; Per fi me'n vaig de l'exTricicle Carles Sans -que serà l'espectacle que protagonitzarà la tercera edició del Cap Butaca Buida el 21 de març-, You Say Potato, de Joan Yago (La Calòrica) i els monòlegs de Judit Martin (Not Talent) i Roger Coma (No ho hauria de fer).
Per al públic familiar, hi ha previst Post Clàssic, de Tortell Poltrona; El vestit pop de l’emperador i En Joan sense por i la casa encantada, de La Roda Produccions; Lumiero, de La Menuda i En Patufet (i els seus pares), de Teatre Nu.
Música i dansa
Pel que fa a la música, estarà representada amb Alosa, que obrirà la temporada a Salt presentant el seu disc de debut i l'estrena de The Beatles vs. Police-Sting, de Selva Big Band dirigida per Ramon Alsina.
Per la seva banda, la programació de dansa constarà dels espectacles Martyrs, de la Companyia Mar Gómez, una amalgama d’humor i drama per fer una al·legoria sobre les contradiccions humanes, i Dōji, una celebració ballada entre llums i ombres de Brodas Bros.
Les entrades es posen a la venda aquest divendres a les 9 del matí.
