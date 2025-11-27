Màrius Serra encetarà a Calonge els actes per celebrar el quart aniversari de Poble de Llibres
El projecte fa quatre anys amb una programació que s’allargarà dos caps de setmana i que també inclourà noms com Cris Juanico, Josep Pedrals o Neus Bruguera
Dos mesos després d’aprovar un pla estratègic per consolidar el seu model, el projecte Poble de Llibres de Calonge celebrarà el seu quart aniversari amb tres caps de setmana amb una programació ininterrompuda que comptarà amb la presència de noms de l’escena cultural com l’escriptor Màrius Serra, els músics Cris Juanico i Xavi Lloses, el poeta Josep Pedrals o la il·lustradora Neus Bruguera. El de Calonge és l’únic poble de llibres existent a Catalunya, i el segon a l’Estat, essent el segon a Urueña.
Demà hi haurà el tret de sortida dels actes d’aniversari, que s’allargaran fins al pròxim 13 de desembre. Un dels actes que donaran pas a la gran festa és l’encesa de llums de Nadal i de l’arbre d’una de les sis llibreries, La Botiga dels Fils.
L’escriptor Màrius Serra, però, serà l’encarregat d’encetar a dos quarts de dotze del matí a la sala gran del castell la programació amb la xerrada Lletres verbívores: lleure en relleu, on parlarà sobre literatura i joc amb diversos enigmes verbals que dirigirà al públic.
Bona part dels actes tindran lloc el primer cap de setmana de desembre, amb actes destacats com el recital de poesia que faran el divendres a la sala gran del castell Josep Pedrals i Xavi Lloses amb maridatge de vins a càrrec de La Gastronòmica dins el cicle Vi en vers.
El dissabte 6 de desembre estarà protagonitzat pel món del joc. D’una banda, la instal·lació Secrets de la Cia. Tombs Creatiu, una carpa que convidarà a fer un recorregut interactiu dins els jardins del castell. També hi haurà diverses propostes familiars més, entre les quals les de la Cia. TaNtàgORa, que portarà Veig, veig! Què veus? Una coseta, que convidarà dues persones a descobrir quina pàgina d’un dels dos llibres idèntics té oberta el contrincant; i Primeres literatures, una instal·lació dedicada al joc en diferents vessants: fusta, tela, instruments i llibres, amb l’experimentació com a punt de partida.
Jocs, tallers i xerrades
La part més experimental tindrà lloc durant la tarda, amb el taller que impartirà la il·lustradora Ariadna Reyes a la Llibreria Libelista. Durant la tarda, la il·lustradora Neus Bruguera farà un taller per explicar totes les possibilitats creatives del paper a través del collage, l’enquadernació i altres tècniques.
El diumenge 7 al matí tindrà un contacontes i taller d’El Tatanet (Editorial Pastel de Luna), un torneig d’escacs, un taller infantil per pintar gegants i jocs populars i el concert familiar Peti qui peti a càrrec de la Cia. Ambauka. El mateix dia el periodista i escriptor Rafael Vallbona farà un itinerari guiat per les llibreries de Calonge, i l’espectacle La història musical de Nadal a càrrec del músic Julen, la violinista i actriu Abril Domènec i historiador Jordi Vilar tancaran la jornada a la Sala Fontova.
L’últim cap de setmana estarà dedicada al sector literari, amb actes com una xerrada sobre la història i poder del mètal català; una tertúlia històrica a càrrec de l’escriptor Jaume Clotet i l’historiador Jordi Vilar; la conversa sobre els referents literaris del menorquí Cris Juanico, que al final oferirà un concert en directe; la conversa entre Clàudia Rius i Joan Burdeus sobre el temps lliure des d’una perspectiva filosòfica: i la gimcana al nucli antic del municipi per descobrir la paraula amagada.
