Palafrugell celebrarà el centenari del naixement del pintor Modest Cuixart
Fins el novembre de 2026 es faran diverses activitats culturals, educatives i de projecció exterior per reforçar el vincle entre l'obra de l'artista i el municipi
L’Ajuntament de Palafrugell va declarar en l’últim ple dedicar des del novembre de 2025 fins al novembre de l’any vinent la commemoració del centenari del naixement del pintor Modest Cuixart i Tàpies, amb l’objectiu d’impulsar un programa d’activitats culturals, educatives i institucionals. Els actes es faran conjuntament amb la Fundació Cuixart per potenciar la seva projecció com a referent de l’art contemporani català. Les primeres accions rellevants vinculades al Centenari són el cicle de quatre conferències que ha dedicat al pintor la Càtedra Bofill, les últimes de les quals tindran lloc el 11 i 18 de desembre a l’Auditori Josep Irla de Girona, amb Marc Cuixart, Raquel Medina, Genoveva Tusell i Juan Manuel Bonet. També destaca l’exposició dedicada a l’artista al Museu Carmen Thyssen Andorra, oberta fins al 30 de gener.
L’alcaldessa de Palafrugell destaca que “aquest acord ens permet reconèixer de manera pública la importància de Modest Cuixart en la vida cultural del municipi. Parlem d’un artista de dimensió internacional que va triar Palafrugell com a lloc de vida i de creació, i aquesta efemèride és una oportunitat per reivindicar el seu llegat i acostar-lo a tota la ciutadania".
La successió Cuixart considera “vital aquesta oficialitat, donada la importància del vincle entre la Fundació Cuixart i l’Ajuntament de Palafrugell, un lligam que reforça el sentiment de pertinença i l’apreciació de Modest Cuixart en la memòria col·lectiva de tots els palafrugellencs”.
Cuixart va néixer a Barcelona però es va establir a Palafrugell el 1971, on va viure i treballar més de tres dècades. El pintor va mantenir una relació estreta amb la vida cultural i social de la vila, en contacte amb entitats com la Coral Mestre Sirés, el Museu del Suro o el Grup de Festes de Primavera, i participant en iniciatives solidàries i donacions a favor de causes locals. En reconeixement a aquest lligam, el 4 de març de 2006 l’Ajuntament de Palafrugell el va nomenar Fill Adoptiu del municipi. El 31 d’octubre de 2007, Modest Cuixart va morir a Palamós i les seves cendres reposen al cementiri de Palafrugell, on s’han celebrat diversos actes de record.
