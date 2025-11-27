Reediten les cròniques del viatge de Josep Pla a Israel l’any 1957
Es van recollir a Buenos Aires el 58 en l’únic llibre nou que va publicar en castellà a partir de 1950
Sempre d’actualitat, l'escriptor Josep Pla acaba de tornar a les llibreries amb la segona novetat editorial de l’any. Si fa uns mesos Destino recuperava Coses vistes, el debut literari de l'escriptor, ara fa cent anys, ara és el torn del reportatge periodístic que l’empordanès va fer en un viatge a Israel fa gairebé set dècades. Israel el 1957. Un reportatge recupera les cròniques i Calendarios sin fechas que es van publicar en castellà entre el juny i el setembre d’aquell any a la revista Destino, un testimoni valuós perquè la ploma privilegiada de Pla retrata un Israel que, com aquell qui diu, acabava de néixer.
Quan va fer el seu viatge, la Segona Guerra Mundial i l’horror de l’holocaust eren molt recents i l’estat d’Israel amb prou feines feia deu anys que existia. En tan poc temps, però, els avenços que s’havien aconseguit en el terreny polític i en l’econòmic eren enormes, i s’acompanyaven de novetats com l’agricultura comunitària dels quibuts. A més, l’èxit en la campanya del Sinaí del 1956 donava prestigi internacional a l’exèrcit israelià. De tot plegat, Pla se’n va fer una idea precisa i va saber-la reflectir en un dels seus grans reportatges periodístics, escrit amb empatia i fins i tot afinitat, com remarca el periodista Andreu Barnils al pròleg d'aquesta nova edició.
El 1958 tots aquells textos es van recollir al volum Israel en los presentes días, publicat a Buenos Aires. Va ser l’únic llibre nou que Pla va publicar en castellà a partir de 1950, perquè d’ençà que va començar la sèrie de Coses vistes a Selecta, totes les novetats les publicava en català.
La versió catalana del llibre sobre Israel, feta per Pla mateix, no va aparèixer fins que es va incorporar, el 1969, al volum 13 de l’Obra Completa, Les escales de Llevant. Per a aquesta nova edició, s’ha revisat el text a la vista del manuscrit de la traducció.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”