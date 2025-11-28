El primer llibre de Josep Pla, de pròpia mà
La fundació celebra el centenari de «Coses vistes», el debut literari de l’autor, amb una exposició amb el manuscrit original i amb un seminari d’especialistes, avui a Palafrugell
Que Josep Carner demanés «vint-i-una canonades festives» per celebrar-ne la publicació ja indica que era, i és, un llibre excepcional. Coses vistes, la primera edició del qual compleix enguany un segle, no va ser un debut literari qualsevol: inaugura la prosa planiana, converteix el Josep Pla periodista en escriptor. En l’escriptor, de fet. La Fundació Josep Pla de Palafrugell celebra el centenari de la publicació d’aquest títol cabdal per a la renovació de la prosa catalana amb una exposició i amb un seminari d’especialistes, que aquest divendres aborden els orígens literaris del palafrugellenc i tot allò que va envoltar la sortida del llibre durant el període d’entreguerres. Entre tot el material exposat a la seu de la institució, que es podrà visitar fins a l’abril del 2026, destaca especialment el manuscrit original de 1925, custodiat pels hereus de l’autor i que es mostra al públic per primera vegada.
Per completar la mostra, la Fundació Josep Pla n’ha editat el catàleg, amb textos complementaris escrits per experts en l’escriptor, i ha organitzat diverses activitats tant per al públic com per a acadèmics. Entre les més destacades, el seminari de debat i reflexió Vint-i-una canonades. 100 anys de Coses vistes de Josep Pla, en col·laboració amb la Càtedra de la Universitat de Girona, que se celebra avui. Estudiosos i investigadors hi aprofundiran en el llibre de Pla com a objecte de recerca i anàlisi, i la jornada acabarà amb una taula rodona amb els escriptors Núria Bendicho, Sebastià Alzamora i Cristina Massanés, que debatran sobre la vigència del llibre i l’estil literari de Pla, així com de la seva pròpia experiència literària a partir del primer llibre publicat.
Pel que fa a l’exposició 100 anys de Coses vistes, comissariada per Joan Safont, ressegueix tot el periple de l’obra, des de la seva publicació i fins a l’actualitat, que Destino l’ha reeditat després d’anys introbable com a tal, tot i que el mateix Pla va reciclar el títol de Coses vistes per una sèrie de volums miscel·lànics publicats a partir de 1949.
La mostra explora la gènesi del volum i les complicitats que va establir Josep Pla per poder publicar-lo, assenyala els principals elements d’interès de les parts que el componen, l’impacte que va generar dins el panorama literari català -va exhaurir les dues primeres edicions en pocs mesos- i la rellevància del llibre com a embrió essencial i singular de tota la seva obra.
Objectes, documentació personal, correspondència inèdita i nou material que estableix una connexió directa entre El quadern gris i aquest primer llibre reivindiquen la importància fundacional de l’obra, perquè prefigura els grans temes de tota la literatura que vindria després.
