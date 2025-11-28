Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig | Guanya una entrada doble per al musical Germans de Sang

Sortegem 25 entrades dobles per assistir el divendres 12 de desembre a l'espectacle del Teatre Condal de Barcelona

Imatge promocional del musical Germans de Sang.

Imatge promocional del musical Germans de Sang. / Germans de Sang

Diari de Girona llança un sorteig que ofereix l'oportunitat de guanyar una entrada doble per al musical Germans de Sang que se celebrarà el divendres 12 de desembre al Teatre Condal de Barcelona.

Es tracta d'un sorteig exclusiu d'Instagram. Per aquest motiu, per participar accedeix al compte de Diari de Girona i segueix les instruccions.

La participació d'aquest sorteig es tancarà el divendres 5 de desembre a les 23.59 h. Per respectar la privacitat dels guanyadors, els seus noms no seran publicats a la nostra web ni a les xarxes socials.

Què cal fer per participar

- "M'agrada" a la publicació

- Seguir el compte d'Instagram de @diaridegirona.cat

- Etiquetar un amic d'Instagram amb qui assistiries al concert (pots etiquetar tants amics com vulguis i augmentar les teves possibilitats de guanyar)

- Per tenir encara més possibilitats de guanyar, també pots compartir a les teves stories la publicació

