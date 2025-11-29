Elsa Peretti, de la Barcelona antifranquista a musa de Warhol: el documental que repassa la seva vida
El documental ‘Elsa en Catalunya’ recorre la vida d’aquesta model, artista i filantropa d’origen italià que va trobar a Barcelona i Sant Martí Vell els llocs on viure i crear
Quim Casas
Elsa Peretti, nascuda a Florència el 1940 i morta a Sant Martí Vell, localitat que va fer seva, el març del 2021, va ser una de les figures clau de la Barcelona moderna, antifranquista i intel·lectual dels anys 60. Després, al Nova York de la dècada següent, es va relacionar amb figures com Andy Warhol i Ray Halston, el dissenyador de moda interpretat per Ewan McGregor en la sèrie del 2021. Va trencar llaços amb la seva família, va ser rebel i moderna en una època en què convenia –i no era tan fàcil– ser-ho. Va començar com a model, va dissenyar després joies per a Tiffany i es va convertir en filantropa amb diversos projectes cristal·litzats a la Barcelona que sempre va estimar per sobre de qualsevol altra ciutat. «Nova York em va semblar molt simple després de Barcelona», va dir en una ocasió, i ho va dir orgullosa.
D’aquestes i moltes altres coses tracta el documental Elsa en Cataluña, un treball de l’italià Enrico Iannillo realitzat quan se celebren els 25 anys de la creació de la fundació Nando i Elsa Peretti –Nando era el seu pare, amb qui va trencar però a qui sempre va respectar– i a les portes del cinquè aniversari de la mort d’una presència volcànica, rupturista, tan ben integrada a la cultura de la ciutat que el 2013 va rebre el Premi Nacional de Cultura. Són 44 les persones entrevistades per al documental, de figures de la Gauche Divine i les nits boges de la discoteca Bocaccio als qui van estar al costat de Peretti a Barcelona, Nova York o Sant Martí Vell, el poble que va convertir en el seu hàbitat natural.
El documental se centra en la Peretti «catalana», però parla de tot i de tots. De les fotografies que li van fer Leopoldo Pomés, Oriol Maspons, Antoni Bernard, Outumuro o Colita, amb qui Elsa va establir un fort vincle d’amistat. De com va arribar a Barcelona el 1962, amb 22 anys, i es va convertir en model.
De les seves col·leccions de porrons, la fotografia que va fer-se amb Salvador Dalí simulant ser una monja, les aventures pel carrer Tuset, les festes a Bocaccio, l’Escola de Barcelona, la relació amb el promotor de flamenc Paco Rebés –descobridor de La Chunga–, la fascinació per Carmen Amaya o el torero José Tomás, les fascinants fotos d’Elsa i Antonio Gades per Colita al rodatge d’El amor brujo o l’inici de la seva etapa com a dissenyadora juntament a l’escultor Xavier Corberó: allà van començar les escultures i les joies concebudes sempre com a formes orgàniques que triomfarien als estants de Tiffany i altres joieries.
Poc després, a principis dels 70, Nova York substituiria Barcelona i Peretti freqüentaria ara l’Studio 54, Warhol i Truman Capote. El documental inclou imatges del film amateur rodat per Gonzalo Herralde el 1971 amb l’expedició organitzada i pagada per Bocaccio i Oriol Regàs rumb a la ciutat dels gratacels.
Elsa Peretti, una agitadora que va estar al costat de Serena Vergano –molt present al documental–, Teresa Gimpera i Romy en la revolució femenina de la Barcelona dels seixanta. No tot van ser nits de festa. L’arquitecte i dissenyador Oscar Tusquets, figura prominent d’aquella «esquerra divina», recorda com una nit a Bocaccio Romy, que llavors era parella del cineasta Jacinto Esteva, va trencar un vas i l’hi va posar al coll a Peretti perquè no tingués cap intenció de coquetejar amb el director. Eren altres temps. Peretti va ser musa, després dissenyadora i col·leccionista, finalment filantropa. Convençuda sempre de tot el que va fer.
