Temporada Alta
Les noranta veus d’Ovidi Montllor canten al centre de Salt
La plaça de la Llibertat ha estat aquest dissabte al migdia l’escenari de «Serà un dia que durarà anys», un espectacle dirigit per la companyia xilena Hermanos Ibarra Roa amb la participació d’alumnat i professors de tres centres educatius de la ciutat
El projecte escènic s'ha representat en el marc del festival Temporada Alta, i gràcies a la Fundació La Ciutat Invisible, ConArte Internacional, Fermina Producciones, i la Fundació Banc Sabadell
Uns vuitanta joves, amb alguns adults, han protagonitzat aquest dissabte al migdia a la plaça de la Llibertat de Salt l’espectacle Serà un dia que durarà anys, un projecte escènic coral, amb la participació de l’alumnat i el professorat de tres centres educatius de la ciutat, en clau d’homenatge a l’obra i la figura del desaparegut actor i cantautor Ovidi Montllor. Dirigit per la companyia xilena Hermanos Ibarra Roa, la representació ha estat possible gràcies a la Fundació La Ciutat Invisible, ConArte Internacional, Fermina Producciones, Temporada Alta i la Fundació Banc Sabadell.
L’obra ha arrencat amb la interpretació dels temes El cigarrito i Te recuerdo Amanda, del xilè Víctor Jara, per després donar pas a un repàs en clau teatral a les diferents etapes de la vida de Montllor, tot intercalant clàssics del repertori del cantautor alcoià, com L’Escola de Ribera, La samarreta, La cançó de les balances i Serà un dia que durarà anys, tema que dona títol a l’espectacle i que tots els participants van cantar al final.
"Participar en aquest projecte ha significat per mi aprendre a treballar en equip, a tenir paciència, a cooperar i a saber interpretar i, al mateix temps, improvisar. Ha estat una experiència molt positiva" explica Hajar, una de les membres del Cor Ciutadà de Salt, el projecte escènic format majoritàriament per alumnes, amb alguns professors, de l’Escola Silvestre Santaló, FEDAC Salt i l’Institut Vallvera. Per aquest alumna de 4rt d’ESO del Vallvera, l’experiència li ha servit per recuperar la passió pel teatre, una disciplina que ja havia fet de petita, però que fa anys havia deixat enrere. "Estava més nerviosa abans de l’actuació que quan hem pujat a l’escenari i hem començat" confessa.
Al seu costat, Aisa, també alumna de l’Institut Vallvera, expressa la seva "felicitat" per haver pogut formar part d’aquest projecte, tot i que lamentava «no haver pogut participar-hi més». Moi, alumne de 6è de primària de l’escola FEDAC, ressalta que l’experiència li ha servit per "conèixer gent d’altres centres". Així mateix, confessa que al principi se sentia "nerviós" per la presència de tant de públic, però que al final s’ho ha passat "molt bé". Per la seva banda, Naira indica que sempre li ha agradat actuar, i que formant part d'aquest espectacle s'ha sentit "molt lliure". Tots ells coincideixen en el fet que gràcies a l'espectacle han descobert la figura d'Ovidi Montllor, i que cantar les seves cançons els ha agradat molt.
De Víctor Jara a Ovidi Montllor
Els germans Visnu i Gopal Ibarra Roa, amb Belén Fernández, són els tres creadors d’un projecte que va néixer després que des de la seva companyia busquessin un cantautor sobre el qual generar una dramatúrgia. «Volíem trobar una figura que tingués similituds amb Víctor Jara i quan, a través de la proposta de la Fundació Ciutat Invisible i ConArte vam descobrir a l’Ovidi, ho vam tenir clar» assegura Gopal.
El seu germà, Visnu, afegeix que aquest espectacle ha estat una experiència "interessant", amb la qual han volgut "potenciar la idea de que la força de l'art es troba en les persones". "L'art és precisament aquest cant a l'ésser humà" assevera. Destaca també que els ha entusiasmat el fet de poder centrar l'espectacle en la figura d'un cantautor que va teixir una "vida republicana, sana i democràtica". "Crec que això és molt bonic i poder transmetre aquests valors a les noves generacions ha estat meravellós" subratlla.
Finalment, Fernández afirma que el fet de poder conèixer la figura d'Ovidi Montllor al mateix temps que els joves participants a l'espectacle, ha estat "una experiència molt bonica".
