Martí Gironell i Coaner Codina signen exemplars del llibre «Un talp al país dels samurais» a Girona
Els dos autors han passat aquest dissabte al matí per la Llibreria 22, on han atès els seus joves lectors
El periodista i escriptor gironí Martí Gironell i la il·lustradora Coaner Codina han passat aquest dissabte al matí per la Llibreria 22 de Girona per signar exemplars del llibre infantil Un talp al país dels samurais. Publicat per l’editorial Estrella Polar, aquest és el cinquè volum de la reeixida saga d’àlbums il·lustrats que els dos autors van iniciar el 2021 amb Un talp al meu jardí, i al qual han donat continuïtat amb Un talp a l’antic Egipte (2022), Un talp a l’antiga Roma (2023) i Un talp als Jocs Olímpics (2024).
En aquesta nova entrega de la sèrie, el talp Felip, al costat dels seus inseparables amics Quim i Pep, viatgen al Japó de l’època dels samurais per descobrir els secrets del shodo, l’art de l’escriptura que han de dominar els veritables guerrers abans d’empunyar la catana per primera vegada. Allà coneixeran la Yu i la Kei, dues germanes bessones que es preparen per ser samurais, i amb qui descobriran el valor de l’escriptura, el poder de les paraules i la bellesa de les tradicions japoneses.
Com en la resta de llibres que integren la saga infantil, Un talp al país dels samurais aborda valors com el de l'amistat, a l'hora que permet als seus joves lectors descobrir els secrets que amaga la història d'una cultura mil·lenària com la del Japó.