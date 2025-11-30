Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Concerts a Cegues tanquen amb èxit la setena edició

El cicle musical s’ha acomiadat aquest cap de setmana amb els concerts d’Anna Roig i Carles Belda al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona i d'Amparo Sánchez al Refugi Antiaeri

Les entrades per als dinou espectacles sorpresa programats durant el mes de novembre en onze espais de la ciutat es van esgotar en només 48 hores

Concert d'Anna Roig i Carles Belda al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona.

Concert d'Anna Roig i Carles Belda al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona. / Gaspar Morer

Redacció

Després de tot un mes de Concerts a Cegues en diferents espais de la ciutat de Girona, amb un total de dinou actuacions sorpresa, la setena edició d'aquest cicle musical s’ha acomiadat aquest cap de setmana amb els recitals d’Amparo Sánchez al Refugi Antiaeri del duet format per Anna Roig i Carles Belda al Saló de Sessions de l’Ajuntament.

L'organització ha destacat l'"èxit absolut" de públic en una edició que ha batut rècords: les 600 entrades que es van posar a la venda per assistir a concerts dels quals en aquell moment no se'n sabia res, es van esgotar en només 48 hores. Tots els recitals s'han desenvolupat durant aquest mes de novembre.

Per al públic, que no sabia què anava a veure, el cartell d’enguany ha estat ple de varietat; amb noms coneguts com els de Suu, Dan Peralbo, Alosa o Anna Andreu, però també artistes amb un llarg recorregut com Joan Masdéu o Ferran Orriols. També s’han pogut sentir veus gironines, com Celobert, Miquel Abras i Vic Moliner, els darrers van ser els encarregats d'innaugurar els Concerts a Cegues d'enguany.

L'actuació d'Amparo Sánchez al Refugi Antiaeri, una de les encarregades d'acomiadar la 7a edició dels Concerts a Cegues.

L'actuació d'Amparo Sánchez al Refugi Antiaeri, una de les encarregades d'acomiadar la 7a edició dels Concerts a Cegues. / Xevi Planas

La Casa Masó, els Banys Àrabs, la Capella de Sant Nicolau, la Farinera Teixidor, l’Església de Sant Lluc, la presó del Museu d’Art, la Casa de les Arts, Mas Abella i els soterranis de la Catedral, han ofert els seus racons més íntims per reunir petits grups de gent, en concerts que han volgut trencar, de nou, la barrera entre músic i espectador. D’aquesta manera, i sense saber què anava a veure, el públic marxava a casa amb una experiència única.

Batent rècords, els Concerts a Cegues es consoliden com a una proposta d’arrelament i proximitat, amb més d’un 40% de públic de la ciutat de Girona i un 90% provinent de les comarques gironines.

