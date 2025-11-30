Música
Els Concerts a Cegues tanquen amb èxit la setena edició
El cicle musical s’ha acomiadat aquest cap de setmana amb els concerts d’Anna Roig i Carles Belda al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona i d'Amparo Sánchez al Refugi Antiaeri
Les entrades per als dinou espectacles sorpresa programats durant el mes de novembre en onze espais de la ciutat es van esgotar en només 48 hores
Després de tot un mes de Concerts a Cegues en diferents espais de la ciutat de Girona, amb un total de dinou actuacions sorpresa, la setena edició d'aquest cicle musical s’ha acomiadat aquest cap de setmana amb els recitals d’Amparo Sánchez al Refugi Antiaeri del duet format per Anna Roig i Carles Belda al Saló de Sessions de l’Ajuntament.
L'organització ha destacat l'"èxit absolut" de públic en una edició que ha batut rècords: les 600 entrades que es van posar a la venda per assistir a concerts dels quals en aquell moment no se'n sabia res, es van esgotar en només 48 hores. Tots els recitals s'han desenvolupat durant aquest mes de novembre.
Per al públic, que no sabia què anava a veure, el cartell d’enguany ha estat ple de varietat; amb noms coneguts com els de Suu, Dan Peralbo, Alosa o Anna Andreu, però també artistes amb un llarg recorregut com Joan Masdéu o Ferran Orriols. També s’han pogut sentir veus gironines, com Celobert, Miquel Abras i Vic Moliner, els darrers van ser els encarregats d'innaugurar els Concerts a Cegues d'enguany.
La Casa Masó, els Banys Àrabs, la Capella de Sant Nicolau, la Farinera Teixidor, l’Església de Sant Lluc, la presó del Museu d’Art, la Casa de les Arts, Mas Abella i els soterranis de la Catedral, han ofert els seus racons més íntims per reunir petits grups de gent, en concerts que han volgut trencar, de nou, la barrera entre músic i espectador. D’aquesta manera, i sense saber què anava a veure, el públic marxava a casa amb una experiència única.
Batent rècords, els Concerts a Cegues es consoliden com a una proposta d’arrelament i proximitat, amb més d’un 40% de públic de la ciutat de Girona i un 90% provinent de les comarques gironines.
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d'SMS al dia per a ciberestafes
- La condemna a Jordi Pujol
- Un cotxe s'encasta contra un semàfor al centre de Girona