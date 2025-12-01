Ben Harper s'incorpora com a cap de cartell del 25è Black Music Festival de Girona i Salt
El guitarrista nord-americà actuarà en solitari a l'Auditori el 14 de març
El cantant i guitarrista nord-americà Ben Harper s'incorpora com a cap de cartell de la 25à edició del Black Music Festival de Girona i Salt. Harper actuarà en solitari el 14 de març a l'Auditori, en el marc de la gira en què oferirà tres concerts exclusius a Palma de Mallorca i a Lleida. Les entrades per al concert de Girona es posaran a la venda aquest dimarts a partir de les dotze del migdia a través de la pàgina web festival. Harper s'incorpora així a un cartell, el d'aquesta 25a edició del Black Music, que ja ha fet un primer avançament i ha revelat alguns dels noms que en formaran part com Morgan, The Harlem Gospel Travellers, Gilipojazz, Sebah, A Contrablues, Last Livin'Souls i Las Panteras
Amb la seva veu singular i el seu carisma sobre l'escenari, a Ben Harper se'l considera un dels cantautors més talentosos i versàtils de la seva generació. El seu estil abasta des del pop i el reggae fins al blues, el rock, el funk i el folk, i li ha valgut l'admiració de públics d'arreu del món.
Amb 18 àlbums d'estudi i més de 16 milions de discos venuts, la seva carrera ja acumula tres premis Grammy. A més, recentment va rebre una nominació al Premi Grammy al Mèrit Especial a la Millor Cançó per al Canvi Social el 2023.
L'organització del Black Music Festival ha anunciat que aquest 2026 Harper actuarà a Girona. De fet, serà el cap de cartell d'aquesta 25a edició del certamen, que se celebrarà a cavall de Salt i Girona entre el 6 i el 22 de març del 2026.
El cantant i músic nord-americà actuarà a l'Auditori de Girona el dissabte 14 de març, en el marc d'una gira que el portarà a oferir tres concerts exclusius en solitari. Aquell dijous, haurà actuat a l'Auditorium de Palma de Mallorca i l'endemà, diumenge, ho farà al Teatre de la Llotja de Lleida (en col·laboració amb el MUD, el Festival de Músiques Disperses).
