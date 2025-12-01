Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

«Cahiers du cinéma» tria «Tardes de soledad» d'Albert Serra com el millor film del 2025

El documental del banyolí encapçala la llista per davant d'«Una batalla tras otra» de Paul Thomas Anderson

El director de cinema banyolí Albert Serra. / Europa Press

Alba Carmona

Girona

La prestigiosa revista francesa Cahiers du cinéma ha triat Tardes de soledad, el documental d'Albert Serra sobre la tauromàquia, com el millor film del 2025. La pel·lícula del director banyolí, guanyadora de la Conxa d'Or al festival de Sant Sebastià de l'any passat, encapçala la llista per davant d'Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, un dels títols que sona amb força de cara als premis Oscar. La tercera posició de la llista de Cahiers és per Yes de l'israelià Nadav Lapid i El agente secreto, del brasiler Kleber Mendonça Filho.

Rodada durant més de tres anys, la pel·lícula de Serra segueix el torero peruà Andrés Roca Rey i la seva cuadrilla abans, durant i després d'una cursa de braus.

No és la primera vegada que Cahiers du cinéma aposta per una cinta de Serra com la més destacada de l'any, ja ho va fer el 2022 amb Pacifiction. En aquella ocasió, el film estrenat al festival de Canes es va acabar emportant dos premis Cèsar, els equivalents als Goya del cinema francès.

TEMES

