Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pel·lícules

Les estrenes en plataformes de desembre: Michelle Pfeiffer, Kate Winslet i Santiago Segura tornen per Nadal

Michelle Pfeiffer protagonitza ‘OH WHAT FUN’, sobre el caòtic Nadal d’una matriarca

Kate Winslet dirigeix i protagonitza ‘ADIÓs, JUNE’, una aproximació poc convencional al cine nadalenc

Paul Rudd i Jenna Ortega protagonitzen ‘LA MUERTE DEL UNICORNIO’, comèdia de terror i sàtira social

Fotograma de ‘La familia McMullen’, d’Edward Burns

Fotograma de ‘La familia McMullen’, d’Edward Burns

Nando Salvà

La llista d’estrenes en estríming més destacats del mes de desembre uneix diversos formats cinematogràfics molt diferents entre si. En aquesta llista –era d’esperar tenint en compte les dates en què ens trobem– abunden pel·lícules de temàtica nadalenca, però també documentals centrats en assumptes tan dispars com els assassins en sèrie, el còmic i el periodisme d’investigació. El repàs, a més, inclou una intriga criminal, una història d’amistat entre una dona i un gos i una comèdia de terror protagonitzada per un ésser màgic.

‘OH. WHAT. FUN.’, de Michael Showalter (3 de desembre, Amazon Prime)

Contempla el caòtic Nadal de Claire Clauster (Michelle Pfeiffer), matriarca exhausta i infravalorada d’una nombrosíssima família i encarregada que cada any les festes siguin perfectes. Després de ser deixada enrere pels seus éssers estimats de camí a una cita especial, Claire emprèn una aventura pel seu compte i descobreix els plaers d’un Nadal no planificat. Acompanyen a Pfeiffer, entre altres rostres coneguts, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Maude Apatow i Jason Schwartzman.

‘LA FAMILIA McMULLEN’, d’Edward Burns (5 de desembre, HBO Max)

Escrita, dirigida i protagonitzada per Edward Burns, ‘Los hermanos McMullen’ va guanyar el gran premi del jurat del Festival de Sundance el 1995 i es va convertir en una fita per al cine independent nord-americà mentre explorava les vides i les relacions dels tres personatges del títol després de la mort del seu pare. Tres dècades després, aquesta seqüela observa els embolics romàntics de Barry McMullen (Burns) i la seva relació tant amb els seus fills d’uns vint anys com amb el seu germà Patrick (Michael McGlone) i la seva cunyada vídua Molly (Connie Britton).

‘EL PRIMER ASESINATO’, de Christoffer Boe (5 de desembre, Filmin)

Ambientada a Dinamarca el 1927, aquesta intriga criminal se centra en l’ambiciós director de l’acabada de crear Unitat Especial, un departament de policia encarregat de crims especialment difícils. Després de trobar un cadàver en una casa d’estiu incendiada, ell i el seu equip comencen a desentranyar un misteriós assassinat que revela lluites de poder i corrupció entre l’elit de la ciutat. Com dicten les convencions del gènere, els perills que la unitat afronta s’incrementen a mesura que s’acosten a la veritat, i l’heroi es veu obligat a enfrontar-se no només a enemics poderosos, sinó també al seu propi costat fosc.