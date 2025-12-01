Pel·lícules
Les estrenes en plataformes de desembre: Michelle Pfeiffer, Kate Winslet i Santiago Segura tornen per Nadal
Michelle Pfeiffer protagonitza ‘OH WHAT FUN’, sobre el caòtic Nadal d’una matriarca
Kate Winslet dirigeix i protagonitza ‘ADIÓs, JUNE’, una aproximació poc convencional al cine nadalenc
Paul Rudd i Jenna Ortega protagonitzen ‘LA MUERTE DEL UNICORNIO’, comèdia de terror i sàtira social
Nando Salvà
La llista d’estrenes en estríming més destacats del mes de desembre uneix diversos formats cinematogràfics molt diferents entre si. En aquesta llista –era d’esperar tenint en compte les dates en què ens trobem– abunden pel·lícules de temàtica nadalenca, però també documentals centrats en assumptes tan dispars com els assassins en sèrie, el còmic i el periodisme d’investigació. El repàs, a més, inclou una intriga criminal, una història d’amistat entre una dona i un gos i una comèdia de terror protagonitzada per un ésser màgic.
‘OH. WHAT. FUN.’, de Michael Showalter (3 de desembre, Amazon Prime)
Contempla el caòtic Nadal de Claire Clauster (Michelle Pfeiffer), matriarca exhausta i infravalorada d’una nombrosíssima família i encarregada que cada any les festes siguin perfectes. Després de ser deixada enrere pels seus éssers estimats de camí a una cita especial, Claire emprèn una aventura pel seu compte i descobreix els plaers d’un Nadal no planificat. Acompanyen a Pfeiffer, entre altres rostres coneguts, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Maude Apatow i Jason Schwartzman.
‘LA FAMILIA McMULLEN’, d’Edward Burns (5 de desembre, HBO Max)
Escrita, dirigida i protagonitzada per Edward Burns, ‘Los hermanos McMullen’ va guanyar el gran premi del jurat del Festival de Sundance el 1995 i es va convertir en una fita per al cine independent nord-americà mentre explorava les vides i les relacions dels tres personatges del títol després de la mort del seu pare. Tres dècades després, aquesta seqüela observa els embolics romàntics de Barry McMullen (Burns) i la seva relació tant amb els seus fills d’uns vint anys com amb el seu germà Patrick (Michael McGlone) i la seva cunyada vídua Molly (Connie Britton).
‘EL PRIMER ASESINATO’, de Christoffer Boe (5 de desembre, Filmin)
Ambientada a Dinamarca el 1927, aquesta intriga criminal se centra en l’ambiciós director de l’acabada de crear Unitat Especial, un departament de policia encarregat de crims especialment difícils. Després de trobar un cadàver en una casa d’estiu incendiada, ell i el seu equip comencen a desentranyar un misteriós assassinat que revela lluites de poder i corrupció entre l’elit de la ciutat. Com dicten les convencions del gènere, els perills que la unitat afronta s’incrementen a mesura que s’acosten a la veritat, i l’heroi es veu obligat a enfrontar-se no només a enemics poderosos, sinó també al seu propi costat fosc.
‘LA NAVIDAD EN SUS MANOS 2’, de Joaquín Mazón (5 de desembre, Netflix)
El Pare Noel (Santiago Segura) és segrestat per una joguinaire sense escrúpols, i la seva desaparició desencadena una sèrie d’embolics quan un actor (Santiago Segura) intenta ocupar el seu lloc. Un lladre reformat (Ernesto Sevilla), el seu fill adolescent (Unax Hayden) i diversos aliats poc ortodoxos (Pablo Chiapella, Joaquín Reyes) s’embarquen en una missió per rescatar-lo i salvar les festes en menys de 24 hores. Continuació de ‘La Navidad en sus manos’ (2023), també dirigida per Mazón.
‘ART SPIEGELMAN, EL DESASTRE ES MI MUSA’, de Molly Bernstein i Philip Dolin (19 de desembre, Filmin)
Figura eminent en l’àmbit del còmic, Spiegelman és conegut sobretot per ‘Maus’, mítica novel·la gràfica sobre la Xoà basada principalment en els records del seu pare, i que retratava els nazis com a gats i els jueus com a ratolins. Aquest documental repassa com la carrera de l’artista va evolucionar des de l’‘underground’ fins al reconeixement massiu i com, mentrestant, l’aclaparador èxit de ‘Maus’ va eclipsar els seus assoliments artístics anteriors i posteriors. Construïda a partir d’entrevistes amb Spiegelman i amb amics i familiars, la pel·lícula recorda també com, al llarg del temps, el còmic va passar de ser percebut principalment com un vehicle per a l’humor a convertir-se en un mitjà idoni per explorar la història i la condició humana.
‘ADIÓS, JUNY’, de Kate Winslet (24 de desembre, Netflix)
Kate Winslet va ser una de les protagonistes de ‘The Holiday (Vacances)’ (2006) i, per tant, no és aliena al cine nadalenc, però la seva primera pel·lícula com a directora ofereix una aproximació poc convencional al gènere. La va escriure el seu propi fill Joe Anders inspirant-se en la dolorosa experiència que va suposar veure la seva àvia –és a dir, la mare de Winslet– apagar-se lentament a l’hospital després d’una llarga lluita contra el càncer. A més de la mateixa Winslet, coprotagonitzen la pel·lícula Helen Mirren, Andrea Riseborough, Toni Collette i Timothy Spall.
‘ZODIAC KILLER PROJECT’, de Charlie Shakleton (26 de desembre, Filmin)
Durant anys, Shackleton va treballar en un documental sobre l’anomenat Assassí del Zodíac que, no obstant, mai va arribar a fer-se realitat. Aquí, el director repassa amb incisiu detall la història que desitjaria haver pogut explicar, i el resultat és una obra extraordinàriament enginyosa i profunda, que d’una banda celebra el ‘true crime’ –gènere pel qual Shackleton sent devoció– i de l’altra analitza les manipulacions a què aquest tipus de pel·lícules solen recórrer a fi de mantenir el públic enganxat a la pantalla.
‘COVER-UP: UN PERIODISTA EN LAS TRINCHERAS’, de Laura Poitras i Mark Obenhaus (26 de desembre, Netflix)
Repassa la carrera del periodista d’investigació Seymour Hersh, dedicat durant gairebé sis dècades a revelar escàndols com la matança de My Lai durant la guerra del Vietnam o les tortures comeses el 2003 a la presó d’Abu Ghraib. El seu treball li ha proporcionat admiració i reconeixements com el premi Pulitzer, però el seu afany a destapar veritats incòmodes sobre el govern del seu país també l’ha convertit en un pària. Per això, la pel·lícula funciona també a tall de denúncia de la violència institucional i la impunitat de què gaudeixen les institucions nord-americanes.
‘LA MUERTE DEL UNICORNIO’, d’Alex Scharfman (28 de desembre, SkyShowtime)
De camí a una important reunió de negocis amb un farmacèutic multimilionari, un pare i la seva filla atropellen un unicorn amb el seu cotxe. Mentre inspeccionen els danys, ella connecta espiritualment amb la criatura mentre ell, presa de la por, la colpeja repetidament al cap. Així s’inicia la peripècia argumental d’aquesta barreja de comèdia de terror i sàtira social produïda per A24 i protagonitzada per Paul Rudd i Jenna Ortega, en bona mesura centrada en un grup de persones que intenta monetitzar les propietats curatives de la criatura màgica.
‘EL AMIGO’, de Scott McGehee i David Siegel (28 de desembre, SkyShowtime)
¿Com se li explica a un gos la mort d’un ésser estimat? És una de les preguntes que es fa aquesta adaptació de la novel·la homònima de Sigrid Nunez, alhora retrat de la mortalitat i el dol i reflexió tant sobre el suport emocional que els animals ens brinden com sobre el que nosaltres els donem a ells. Explica la història d’una escriptora la vida de la qual fa un tomb quan el seu millor amic i mentor (Bill Murray) mor sobtadament i li deixa en herència al seu gos, un gran danès gegant. A mesura que estableix un vincle inesperat amb l’animal, la dona comença a saldar comptes amb la seva pròpia vida.
