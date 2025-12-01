Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llibres del Segle reedita «Terra negra» del banyolí Josep Santaeulàlia després d’anys exhaurida

La novel·la, situada a l’Alta Garrotxa i entre els seus volcans, és una de les obres de més èxit de l’autor, i ara l’editorial l’ha recuperat dins la Col·lecció «Què us diré» de narrativa

L'escriptor banyolí Josep Santaeulàlia en una fotografia d'arxiu.

L'escriptor banyolí Josep Santaeulàlia en una fotografia d'arxiu. / Tino Soriano

La novel·la Terra negra del banyolí Josep Santaeulàlia ha estat reeditada per l’editorial Llibres del Segle després de diversos anys exhaurida. És una de les obres de més èxit de l’escriptor, i que l’editorial ha recuperat dins la Col·lecció Què us diré de Narrativa.

Escrita el 1996, la novel·la se situa el 1871, al principi de la tercera guerra carlina, quan un jove seminarista, Fèlix Quintana, abandona el seminari de Girona per anar a la Garrotxa a allistar-se a l’exèrcit del general Pep Ayats, el Coix. L’obra ressegueix l’evolució personal de Fèlix Quintana i també narra la seva història d’amor amb Lena Grau, filla d’un industrial olotí partidari dels liberals.

La novel·la transcorre a la Garrotxa volcànica i a l’Alta Garrotxa, així com a la ciutat d’Olot (descrita com Quor). La novel·la combina la sàtira i el drama amb tocs de tragèdia.

Santaeulàlia ha conreat diversos gèneres de narrativa, poesia i llibres de viatges. Dins la poesia ha escrit, entre altres, Memòria de la carn o La llum dins l’aigua (Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona). De narrativa, destaquen obres com La sorra vermella, Bulbs, Yume, Punt mort o L’absent. És autor dels llibres de viatges Pagodes i gratacels (Un viatge al Japó) i Un viatge en tren: de Xangai a Sant Petersburg.

Les seves últimes tres obres són teatrals: L’últim vespre a Barcelona (Premi Frederic Roda, 2023), Foguera d’ombres (Premi Àngels Poch, 2025) i Jardí de cactus (Premi Lluís Solà i Sala, 2025).

