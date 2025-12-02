Un abecedari indignat sobre el filòsof Gilles Deleuze arriba a Temporada Alta
Juntament amb «ABECEDARI» de la companyia La Moukhles&Sentís, el festival també estrena aquest cap de setmana la nova peça de Bàrbara Mestanza sobre la cultura de la cancel·lació
Temporada Alta estrena aquest cap de setmana dues noves creacions catalanes que, des de llenguatges molt diferents, aborden preguntes urgents i actuals sobre identitat, veritat i responsabilitat. Per una banda, ABECEDARI, de la companyia La Moukhles & Sentís, una aproximació íntima i filosòfica a la memòria i la mort a través del filòsof Gilles Deleuze. Tallar-se un peu amb una motoserra, la nova peça de Bàrbara Mestanza, una ficció punyent que interroga la cultura de la cancel·lació i els límits del càstig i la reparació. Ambdues obres es podran veure, després de Temporada Alta, a la Sala Beckett de Barcelona, on faran temporada durant el 2026.
ABECEDARI parteix de l’entrevista en forma d’abecedari que el filòsof Gilles Deleuze va deixar com a testament després de llençar-se per la finestra. Ara, el muntatge imagina algú que mira per la mateixa finestra per reconstruir la vida d’un home que només ha deixat un manuscrit i una tomba. D’aquesta manera, l’obra explora la memòria, el buit i les preguntes que només es poden formular quan ja no hi ha resposta possible.
Amb dramatúrgia de Miriam Moukhles i Joan Sentís, i interpretacions de Cris Martínez, Miriam Moukhles i Joan Sentís, l’espectacle combina filosofia, teatre físic i poesia escènica. Després de sorprendre amb Nodi: de gossos i malditos (2023), la companyia confirma una veu pròpia i singular que investiga els límits entre presència i absència. Es presentarà el dissabte 6 de desembre a les 20 h a la Planeta, i a la Sala Beckett del 25 de març al 19 d’abril de 2026.
Cultura de la cancel·lació a debat
A Tallar-se el peu amb una motoserra, els espectadors descobriran la història de Mae Llimós, periodista que va destapar un cas d’abusos sexuals i es va convertir en heroïna mediàtica. Tot s’esberla quan rep una notícia inesperada: l’home acusat s’ha intentat suïcidar. L’aparició de la filla del presumpte agressor precipita un qüestionament profund de la justícia, la reputació i les línies difuses entre responsabilitat i dany col·lateral. Interpretada per Rosa Boladeras, Júlia Molins i Bàrbara Mestanza, la peça combina un to de thriller psicològic portant al teatre una estètica poc habitual per abordar temes feministes.
Amb aquest muntatge, Mestanza, que ja ha presentat al festival gironí espectacles com Sucia (2020) i Lacrimosa (2022), obre un espai ple de paradoxes: es pot fer justícia sense càstig? És possible sostenir els ideals sense trencar-nos? Què queda de nosaltres després de la lluita?
Mestanza descriu l’obra com una crida a parlar sobre «què fem com a sistema sobre tot allò que no sabem gestionar com a acte de justícia amb els agressors i què passa amb els que alcen la veu i posen el dit a la nafra». En aquest sentit subratlla la vigència de la temàtica, que s’endinsa en l’abús, però anant més enllà i explorant les conseqüències d’aquests assenyalaments.
Amb una anàlisi del present retratat amb duresa i lucidesa, l’obra planteja què passa quan un relat de justícia es converteix en un abisme emocional. L’espectacle s’estrenarà el divendres 5 de desembre a les 20 h al Teatre de Salt, i a la Sala Beckett del 14 de gener al 8 de febrer de 2026.
