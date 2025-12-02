La Fundació Dalí posa un peu a Barcelona per unir artistes i científics
La institució empordanesa s’alia amb cinc centres d’investigació barcelonins per impulsar Platform Dalí, un projecte amb beques artístiques i residències i una exposició el 2029
La Fundació Gala-Salvador Dalí posa un peu a Barcelona amb Platform Dalí, un programa impulsat per la institució empordanesa juntament amb cinc centres d’investigació de la capital catalana que busca «teixir» xarxes entre artistes i científics amb la finalitat d’«explorar» noves formes de comprendre el món, invocant el «detonador d’imaginació radical» que va ser l’artista figuerenc.
El president de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader, amb la directora de Platform Dalí, Mónica Bello, el director de l'Institut Max Planck d'Òptica Quàntica, Ignacio Cirac, i l'artista mexicana Tania Candini han avançat avui les diferents iniciatives que inclou aquest programa d'art i ciència com unes beques artístiques, residències i una "magna" exposició el 2029, en col·laboració amb Fundació 'la Caixa'.
El programa, amb seu a la capital catalana, destaca per l'entesa que ha establert amb cinc centres científics barcelonins com el Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l'Institut de Ciències del Mar (ICM), l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).
En una de les estances de la Pedrera d'Antoni Gaudí, Jordi Mercader ha asseverat que a partir del 2026 el que farà aquesta plataforma és donar continuïtat a aquesta passió que tenia el seu fundador, Salvador Dalí, per la ciència i l'art.
Ha emfatitzat l'"esforç científic" que fa actualment Barcelona i el seu reconeixement internacional i no ha obviat que amb aquest projecte l'entitat persegueix un "vessant internacional significatiu".
Tania Candiani i Israel Galván, els primers becats
Mónica Bello ha avançat en la seva al·locució que els primers artistes becats i residents seran la mexicana Tania Candiani, reconeguda pel seu treball d'exploració de llenguatges visuals, tecnològics i sonors, així com el "bailaor" i coreògraf andalús Israel Galván, a més del col·lectiu català Taller Estampa, amb investigacions sobre "entorns més-que-humans", i el sud-africà George Mahashe, que explora les relacions entre art, ciència i sistemes de coneixement i transmissió.
Bello, que creu que la ciència és cultura, ha subratllat que es buscaran artistes de diferents disciplines i que es "consolidi" un "marc estable" en què "ciència i art s'acostin", amb els becats participants coneixent els centres científics col·laboradors.
"Ens interessen -ha precisat- artistes que treballin trencant la seva disciplina, que ho facin amb el dubte, amb la mirada de l'altre".
En total, cada any hi haurà cinc artistes en residència i dos becaris, amb un programa de "mediació" als laboratoris.
Pel que fa a la gran exposició que es programarà el 2029, només ha avançat que inclourà tot el que sorgeixi al llarg dels propers quatre anys gràcies a aquesta iniciativa.
Científics en contacte amb la cultura i l'art
Amb una identitat visual creada pel dissenyador català, Javier Jaén, aquest projecte ha donat avui la paraula a Ignacio Cirac, que ho ha valorat molt positivament en entendre que suposa una "possibilitat" per als científics de posar-se "en contacte amb la cultura, amb l'art, per transmetre a la societat el que estem aprenent, el que fem i com ho fem".
Per la seva banda, Tania Candiani ha mostrat el seu agraïment per poder formar part del programa, després d'haver experimentat amb diverses disciplines, tot i que "tot desemboca a trobar la manera de comunicar, d'explicar a l'altre, de trobar espais físics".
Al seu judici, el fet de poder treballar amb cinc centres científics diferents obre noves possibilitats, comporta la idea d'"entreteixir", és com "un punt de partida, és com un camp de joc, de discurs i enteniment".
Platform Dalí, segons els seus artífexs, tot i que té com a objectiu donar suport a artistes contemporanis, no oblidarà l'"important llegat" de l'art del segle XX, en què Salvador Dalí va ser central, així com totes les disciplines dels centres científics col·laboradors, tots ells situats "al límit del coneixement de tots els àmbits", des del que concerneix al cosmos al microscòpic.
