Quart aniversari de la primera ‘booktown’ catalana: Calonge i Sant Antoni ha preparat una programació plena de cultura per celebrar-ho fins el 13 de desembre
Els tallers, les visites, les xerrades i els jocs infantils seran els grans protagonistes de l’agenda del municipi empordanès
Pep Canals
L’any 2021 Calonge i Sant Antoni va posar-se com a objectiu convertir-se en la primera ‘booktown’ catalana, una aposta gegant per a un municipi de l’Empordà. Quatre anys després ja és una realitat. En el marc de 'Calonge, Poble de Llibres', el municipi té actualment sis llibreries, dues generalistes (Rals i Libelista) i quatre de temàtiques específiques (Calonge Còmics, La Fàbrica, La Històrica i La Botiga dels Fils). Però això no és tot. També té una Escola d’Escriptura i una agenda cultural vinculada a la literatura i l’art tot l’any.
El projecte, impulsat des de l’Ajuntament, ha situat la literatura com un dels principals eixos vertebradors de la vida cultural i econòmica del municipi. Aquest desembre, el municipi empordanès celebrarà el quart aniversari de la iniciativa amb una programació que manté l’esperit fundacional: fer del llibre una experiència viva, participativa i intergeneracional. L’extensa agenda —que s’estén del 29 de novembre al 13 de desembre— combina literatura, joc, música, tallers, patrimoni, xerrades.
Una gimcana de lletres als comerços
Del 24 de novembre al 2 de desembre 12 comerços del Nucli Antic participaran en la gimcana ‘Les lletres juguen a Calonge’. A cada aparador hi haurà un cartell amb una lletra que combinades permetran trobar una paraula.
Llum, paraula i joc: una celebració que omple el poble
La celebració d’aquest quart aniversari va començar el passat 29 de novembre amb l’encesa de llums de Nadal i l’arbre de La Botiga dels Fils, al nucli antic. L’endemà, el 30 de novembre, Màrius Serra va oferir una xerrada a la sala gran del castell sobre literatura i jocs d’enigmes verbals.
Joguines i un tast de vins poètic al Castell
El 5 de desembre s’inauguren dues exposicions que recuperen la memòria lúdica del territori: 'Calonge, juguem?', un recorregut per joguines antigues fins als anys vuitanta, i una exposició fotogràfica de joguines de Calonge i Sant Antoni. El mateix vespre, a la sala gran del Castell, Josep Pedrals i Xavi Lloses protagonitzen 'Vi en vers', un recital que es dissecciona ell mateix amb la companyia d’un tast de vins a càrrec de La Gastronòmica.
Tallers i experiències per a tots els públics al Pont de la Puríssima
El cap de setmana de la Puríssima arribarà el plat fort de l’agenda. El 6 de desembre hi haurà diferents activitats per a tots els públics. Hi haurà jocs intergeneracionals al Casal d’Avis L’Amistat de Calonge; destaquen també els diversos espais familiars de joc que estaran situats als jardins del Castell i al centre cultural Colónica. El primer d'aquests, a càrrec de la Cia. Tombs Creatius és serà una instal·lació en forma de carpa per fer un recorregut interactiu i, per part de de la Cia. TaNtàgora hi haurà dues propostes: una consistirà en descobrir quina pàgina d'un llibre té oberta la persona de davant i l'altre en experimentar que el joc lliure i la literatura es donen la ma. El mateix dia, l'Oriol Comas presentarà 'Un món de jocs' a la sala gran del castell i, a la mateixa ubicació, també s'hi durà a terme la xerrada 'Literatura i jocs de rol, un maridatge d'èxit' a càrrec de Joaquim Ball-llosera.
El dia 6 també hi haurà una visita a l’Espai Gavarres per conèixer la història, les tradicions i la natura del massís; un Bingojam – com el bingo, però substituint els números per música –, entre d'altres tallers, xerrades, exposicions i música en directa. En aquest últim cas, a la plaça Major, el cor Corocrux interpretarà les melodies de l’univers Harry Potter. Finalment, també destaca Sopa x sopa, una sopa de lletres gegant amb premis literaris, converteix la plaça en una festa familiar.
El 7 de desembre hi haurà contacontes, torneig d’escacs o tallers infantils, entre d’altres. A les 12 h, al pati d’armes del castell, arriba el moment simbòlic: la bufada d’espelmes del quart aniversari i l'entrega de premis de la Sopa de Lletres Gegant i de la gimcana de Les lletres juguen a Calonge. Just després, Ambauka omplirà l’espai amb ‘Peti qui peti!’, un espectacle familiar ple de ritme i valors. I al llarg del dia, la proposta Llibreters VIP, amb Rafael Vallbona, oferirà un recorregut íntim per les llibreries del poble. La jornada clourà amb ‘La història musical de Nadal’, un espectacle que combina música, tradició i relat històric.
Una agenda que arriba fins el 13 de desembre
El programa seguirà fins el 13 de desembre. El 10 de desembre, el Consorci per a la Normalització Lingüística presentarà el programa ‘Totjoc’, per potenciar els jocs de taula en català. El divendres 12 de desembre la programació comptarà amb una xerrada sobre la història del metal català a La Fàbrica i, tot seguit, al castell de Calonge, hi haurà una tertúlia amb Jaume Clotet on s’explorarà com es construeix un bon thriller històric.
L’endemà, el 13 de desembre, Calonge es transforma en un escenari polivalent: hi haurà una entrevista concert amb el músic menorquí Cris Juanico, i els periodistes Clàudia Rius i Joan Burdeus protagonitzaran una conversa en la qual reflexionaran sobre el hobby i el temps lliure de forma filosòfica.
