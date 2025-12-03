La Calòrica, Carlos Hipólito, Martirio i Quimi Portet, a l'Espai Ter
De gener a juny, l’auditori de Torroella de Montgrí ofereix una vintena d’espectacles de teatre, música, òpera, dansa i màgia
La brama del cérvol, la nova comèdia de La Calòrica; el clàssic Non Solum de Sergi López o Música para Hitler, un espectacle de l'actor Carlos Hipólito sobre la negativa de Pau Casals de tocar davant del Führer seran algunes de les propostes més destacades de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí per al primer semestre del 2026, juntament amb els concerts de Martirio i Quimi Portet. Entre gener i juny, l'equipament torroellenc acollirà una vintena d'espectacles de teatre, música, òpera, dansa i màgia.
En l'apartat teatral també hi ha previstes propostes com Göteborg, un thriller romàntic protagonitzat per Maria Molins i Roger Coma; Honestedat, amb un duel interpretatiu de Míriam Iscla i Dafnis Balduz sobre l’honestedat artística o La mà, amb l’actor Pol López que torna a endinsar-se en l’univers de McDonagh.
Pel que fa a la música, el concert més rellevant serà l'estrena a Catalunya del nou espectacle de Martirio, Al sur del Tango, així com el de Quimi Portet i de Rambalaya, la formació liderada per Anton Jarl -bateria de Los Mambo Jambo- que presenten el seu nou disc Plays For The Brokenhearted, dins la programació del Black Music Festival. L’Espai Ter també programa dins de l’àmbit musical Arrelades, el nou projecte de Neus Mar amb una proposta que entrellaça música i dansa.
Durant aquest semestre, l’Espai Ter també ofereix tres concerts organitzats per Joventuts Musicals de Catalunya amb Hèlix Trio, el duet Duo Oriol Estivill i Daniel Ruiz i el pianista Álvaro Fernández-Bravo. Finalment, en música, també es programen els concerts de La Principal del Llobregat que presenta una nova proposta amb el grup vocal mixt Quartet Mèlt per mostrar la diversitat de la música de cobla, i de l’Orquestra Selvatana amb Un mar d’emocions.
En dansa, l’Espai Ter tornarà a acollir una nova edició del festival de dansa urbana SÓC, i l’espectacle Mozart Emotions sota direcció coreogràfica de William Castro, en un projecte del Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa de LaFACT de Terrassa amb més de trenta intèrprets en escena.
Com ja és tradició, per Setmana Santa hi ha previst un espectacle d’òpera de Camerata Lírica, que aquest cop representa La flauta màgica de Mozart.
A més, l’equipament també serà seu del Fimag, el Festival de Màgia de Torroella de Montgrí.
Nous abonaments T7 i T10
Les entrades per a la nova temporada estan a la venda, tant al web de l'Espai Ter com presencialment. Com a novetat, aquest 2026 es posen en marxa nous abonaments. A la T5, que permet comprar cinc entrades per a cinc espectacles diferents per 70€, s’hi afegeixen la T7 i la T10 per adquirir entrades per a set espectacles a 91€ o deu espectacles a una tarifa de 120€.
